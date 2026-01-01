Магнітні бурі: прогноз на 25 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.В неділю, 25 жовтня, можливе незначне підвищення сонячної активності. Прогнозуються несильні магнітні коливання з К-індексом до 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Такі коливання вважаються помірними і не досягають рівня магнітної бурі.Зазначимо, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.