Магнітні бурі: прогноз на 25 жовтня
Сьогодні, 01:15
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
В неділю, 25 жовтня, можливе незначне підвищення сонячної активності. Прогнозуються несильні магнітні коливання з К-індексом до 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Такі коливання вважаються помірними і не досягають рівня магнітної бурі.
Зазначимо, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
В неділю, 25 жовтня, можливе незначне підвищення сонячної активності. Прогнозуються несильні магнітні коливання з К-індексом до 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Такі коливання вважаються помірними і не досягають рівня магнітної бурі.
Зазначимо, прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.
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