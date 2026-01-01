Зв'язок Starlink на фронті відновився до потрібної швидкості, - Зеленський

Зв'язок Starlink на фронті відновився до потрібної швидкості, - Зеленський
В Україні відновили швидкість роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень. Це важливо для забезпечення фронтової логістики та захисту від реактивних ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у Telegram.

За словами глави держави, відновлення почалося вночі. Уже вранці швидкість з'єднання стала достатньою для використання супутникового зв'язку.

"Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Starlink, Starshield на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість - як потрібно нам", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що робота цих систем має велике значення для українських військових. Зокрема, стабільний супутниковий зв'язок потрібен для фронтової логістики та захисту України від реактивних "шахедів".

Крім того, уранці Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України Євгенія Хмари. Після перевірки українська сторона підтвердила, що Starlink і Starshield працюють.

Глава держави також подякував американцям і партнерам України, які поставилися до ситуації серйозно та допомогли її розв'язати.

Окремо Зеленський відзначив роль конгресменів і сенаторів США, медіа, Державного департаменту та президента Сполучених Штатів.

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Теги: війна, росія, Путін
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