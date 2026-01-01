Скільки коштують барани та вівці на Волині й коли їх краще заводити





Журналісти



У Луцьку молодих овець породи суффолк продають за 1 900 гривень, а дорослих — за 4 000 гривень. За словами продавця, у господарстві є також вівці, які можуть народжувати ягнят.



У Старому Порицьку баранів породи суффолк пропонують за 5 000 гривень. Продавець характеризує їх як тварин м’ясо-молочного напрямку та зазначає, що вони спокійні й невибагливі.



У Городищі романівських овець пропонують за 2 000 гривень. Двом тваринам три-чотири місяці, а ще одній — рік. У Вільхівці вівці породи кросі коштують 5 000 гривень. Продавець зазначає, що в господарстві є ягнята віком від трьох до п’яти місяців, а також ярочки. Романівських овець схрещували з дорпером.



У Камінь-Каширському районі продають чотиримісячного баранчика породи дорпер за 16 000 гривень. За інформацією продавця, його батьки завезені з Європи, а тварину пропонують для розведення.



Журналісти ВСН поспілкувалися з Оксаною, власницею овечого господарства, яка пропонує овець порід ландшафтний меринос, камерунська, каракульська та мерино фляйш. У господарстві є як дорослі тварини, так і молодняк. Ціна становить 170 гривень за кілограм живої ваги.



За словами господині, молоді вівці віком близько шести місяців можуть важити 35–40 кілограмів. Наприклад, тварина вагою 37 кілограмів коштуватиме 6 290 гривень.



«Якщо ви купите цьогорічного молодого баранчика або ярку, це буде 170 гривень за кілограм живої ваги. Зважуємо на вагах, скільки вона важить, і множимо на ціну».



Тим, хто лише планує завести овець, жінка радить починати навесні. Це дасть час підготувати запаси кормів до зими.



«Ви входите в зиму, вам треба і зерно, і сіно. У вас того нічого немає. Тому бажано навесні взяти маленьких, припустімо, тримісячних. І поки вони будуть вигризати ваше подвір’я, ви можете заготовити корми, сіно, кукурудзу, ячмінь».



Вівці потребують трави та сіна, а для відгодівлі на м’ясо до раціону можна додавати ячмінь, кукурудзу або комбікорм. Вибір кормів залежить від мети утримання тварин і фінансових можливостей господаря.



У господарстві Оксани овець вакцинують кілька разів на рік. Придбати тварин можна лише самовивозом: покупці мають особисто приїхати, оглянути овець, вибрати їх і зважити.



До слова, у жовтні 2025 року на Волині молодих баранів породи дорпер продавали приблизно за 10 500–21 000 гривень, а овець і баранів інших порід — від 5 000 гривень за тварину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині продають овець і баранів різних порід та віку. Ціни в оголошеннях починаються від кілька сотень гривень, а за окремих тварин просять понад 10 000 гривень. Продавці пропонують як молодняк, так і дорослих овець для розведення та відгодівлі на м’ясо.Журналісти ВСН переглянули оголошення про продаж овець у Волинській області та поспілкувалися з власницею овечого господарства.У Луцьку молодих овець породи суффолк продають за 1 900 гривень, а дорослих — за 4 000 гривень. За словами продавця, у господарстві є також вівці, які можуть народжувати ягнят.У Старому Порицьку баранів породи суффолк пропонують за 5 000 гривень. Продавець характеризує їх як тварин м’ясо-молочного напрямку та зазначає, що вони спокійні й невибагливі.У Городищі романівських овець пропонують за 2 000 гривень. Двом тваринам три-чотири місяці, а ще одній — рік. У Вільхівці вівці породи кросі коштують 5 000 гривень. Продавець зазначає, що в господарстві є ягнята віком від трьох до п’яти місяців, а також ярочки. Романівських овець схрещували з дорпером.У Камінь-Каширському районі продають чотиримісячного баранчика породи дорпер за 16 000 гривень. За інформацією продавця, його батьки завезені з Європи, а тварину пропонують для розведення.Журналісти ВСН поспілкувалися з, власницею овечого господарства, яка пропонує овець порід ландшафтний меринос, камерунська, каракульська та мерино фляйш. У господарстві є як дорослі тварини, так і молодняк. Ціна становить 170 гривень за кілограм живої ваги.За словами господині, молоді вівці віком близько шести місяців можуть важити 35–40 кілограмів. Наприклад, тварина вагою 37 кілограмів коштуватиме 6 290 гривень.«Якщо ви купите цьогорічного молодого баранчика або ярку, це буде 170 гривень за кілограм живої ваги. Зважуємо на вагах, скільки вона важить, і множимо на ціну».Тим, хто лише планує завести овець, жінка радить починати навесні. Це дасть час підготувати запаси кормів до зими.«Ви входите в зиму, вам треба і зерно, і сіно. У вас того нічого немає. Тому бажано навесні взяти маленьких, припустімо, тримісячних. І поки вони будуть вигризати ваше подвір’я, ви можете заготовити корми, сіно, кукурудзу, ячмінь».Вівці потребують трави та сіна, а для відгодівлі на м’ясо до раціону можна додавати ячмінь, кукурудзу або комбікорм. Вибір кормів залежить від мети утримання тварин і фінансових можливостей господаря.У господарстві Оксани овець вакцинують кілька разів на рік. Придбати тварин можна лише самовивозом: покупці мають особисто приїхати, оглянути овець, вибрати їх і зважити.До слова, у жовтні 2025 року на Волині молодих баранів породи дорпер продавали приблизно за 10 500–21 000 гривень, а овець і баранів інших порід — від 5 000 гривень за тварину.

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