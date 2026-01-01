Підтвердилася загибель Героя з Волині Олександра Копитюка
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель військовослужбовця Олександра Копитюка із села Чорниж, якого тривалий час вважали зниклим безвісти.
Про це повідомили на сторінці Колківської громади.
Олександр Копитюк народився 26 травня 2000 року. Служив у званні солдата на посаді старшого стрільця – помічника гранатометника аеромобільного відділення аеромобільної роти.
Військовослужбовець загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. Він стримував штурмові дії противника в районі населеного пункту Піщане Куп'янського району Харківської області.
Про дату та час зустрічі кортежу з тілом загиблого військового, а також про чин поховання повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили на сторінці Колківської громади.
Олександр Копитюк народився 26 травня 2000 року. Служив у званні солдата на посаді старшого стрільця – помічника гранатометника аеромобільного відділення аеромобільної роти.
Військовослужбовець загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. Він стримував штурмові дії противника в районі населеного пункту Піщане Куп'янського району Харківської області.
Про дату та час зустрічі кортежу з тілом загиблого військового, а також про чин поховання повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Підтвердилася загибель Героя з Волині Олександра Копитюка
Сьогодні, 21:15