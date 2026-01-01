Підтвердилася загибель Героя з Волині Олександра Копитюка

Підтвердилася загибель Героя з Волині Олександра Копитюка
Підтвердилася загибель військовослужбовця Олександра Копитюка із села Чорниж, якого тривалий час вважали зниклим безвісти.

Про це повідомили на сторінці Колківської громади.

Олександр Копитюк народився 26 травня 2000 року. Служив у званні солдата на посаді старшого стрільця – помічника гранатометника аеромобільного відділення аеромобільної роти.

Військовослужбовець загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. Він стримував штурмові дії противника в районі населеного пункту Піщане Куп'янського району Харківської області.

Про дату та час зустрічі кортежу з тілом загиблого військового, а також про чин поховання повідомлять додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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