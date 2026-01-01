Якою буде погода на Волині у неділю, 25 жовтня: прогноз синоптиків





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології



Прогноз погоди на 25 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-5°, вдень 13-15°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 25 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорологіїХмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-5°, вдень 13-15°.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.

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