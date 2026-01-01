Якою буде погода на Волині у неділю, 25 жовтня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 25 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології
Прогноз погоди на 25 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°, вдень 13-15°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології
Прогноз погоди на 25 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°, вдень 13-15°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°, вдень 12-17°.
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Якою буде погода на Волині у неділю, 25 жовтня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 20:00