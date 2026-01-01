«Дитяче Євробачення 2026»: де та коли дивитися фінал і як голосувати за Україну

Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby, пише



Цьогорічний конкурс відбудеться 24 жовтня о 22:00 за київським часом на Мальті та проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.



Україну під номером 11 представить Еріка Колесніченко із піснею Not A Lullaby. Текст і музику для пісні написала музична продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова.



Not A Lullaby — потужний маніфест пробудження, відваги та віри в себе. Пісня поєднує жанри мюзиклу і кейпоп-бенгера. Вона передає думку про те, що життя часто не є ані мрією, ані казкою, і якщо ви хочете втілити свої мрії в життя, важливо діяти, не боятися та вірити у власні сили.



Де дивитися трансляцію фіналу



- На телеканалі та на сайті Суспільне Культура.

- На сайті «Дитячого Євробачення»



Що чекатиме глядачів шоу



Ведучими шоу фіналу «Дитячого Євробачення 2026» стануть мальтійська співачка Гая Каукі, переможниця 13 дитячого пісенного конкурсу «Євробачення» та учасниця дорослого конкурсу у 2021 році Дестіні та мальтійський ведучий Кін Кутаджар.



Раніше цього року це тріо вело національний відбір країни до Відня-2026 — «Мальтійський конкурс пісні "Євробачення 2026"».



Окрім конкурсантів на сцені виступлять дві зіркові гості — переможниця «Дитячого Євробачення 2025» Лу Дельоз та переможниця цьогорічного дорослого «Євробачення», представниця Болгарї Дара.



Як проголосувати і чи можна проголосувати за Україну



Голосування на «Дитячому Євробаченні» безкоштовне і Україна може голосувати за свою представницю.



Віддати свій голос можна на сайті «Дитячого Євробачення». Також не обовʼязково потрібно обирати лише одну улюблену пісню, віддати свій голос можна одразу за три конкурсних номери.



Переможця чи переможицю «Дитячого Євробачення» визначать за результатами голосування глядачів (50 %) та журі 16 країн-учасників (50 %).



Голосування відбуватиметься у два етапи:



- перший етап стартує о 00:59 24 жовтня та закінчується о 21:59 24 жовтня

- другий етап голосування відбудеться після всіх виступів учасників 24 жовтня і триватиме приблизно 15 хвилин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фінал пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2026» відбудеться уже в цю суботу, 24 жовтня на Мальті. Україну представлятиме одинадцятирічна співачка, переможця національного нацвідборуз піснею Not A Lullaby, пише Суспільне Культура Цьогорічний конкурс відбудеться 24 жовтня о 22:00 за київським часом на Мальті та проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.Україну під номером 11 представить Еріка Колесніченко із піснею Not A Lullaby. Текст і музику для пісні написала музична продюсерка нацвідборуNot A Lullaby — потужний маніфест пробудження, відваги та віри в себе. Пісня поєднує жанри мюзиклу і кейпоп-бенгера. Вона передає думку про те, що життя часто не є ані мрією, ані казкою, і якщо ви хочете втілити свої мрії в життя, важливо діяти, не боятися та вірити у власні сили.- На телеканалі та на сайті Суспільне Культура.- На сайті «Дитячого Євробачення»Ведучими шоу фіналу «Дитячого Євробачення 2026» стануть мальтійська співачка, переможниця 13 дитячого пісенного конкурсу «Євробачення» та учасниця дорослого конкурсу у 2021 році Дестіні та мальтійський ведучийРаніше цього року це тріо вело національний відбір країни до Відня-2026 — «Мальтійський конкурс пісні "Євробачення 2026"».Окрім конкурсантів на сцені виступлять дві зіркові гості — переможниця «Дитячого Євробачення 2025»та переможниця цьогорічного дорослого «Євробачення», представниця БолгарїГолосування на «Дитячому Євробаченні» безкоштовне і Україна може голосувати за свою представницю.Віддати свій голос можна на сайті «Дитячого Євробачення». Також не обовʼязково потрібно обирати лише одну улюблену пісню, віддати свій голос можна одразу за три конкурсних номери.Переможця чи переможицю «Дитячого Євробачення» визначать за результатами голосування глядачів (50 %) та журі 16 країн-учасників (50 %).Голосування відбуватиметься у два етапи:- перший етап стартує о 00:59 24 жовтня та закінчується о 21:59 24 жовтня- другий етап голосування відбудеться після всіх виступів учасників 24 жовтня і триватиме приблизно 15 хвилин.

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