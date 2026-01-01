Мешканця Волині судили за викопаний у 2015 році ставок у заказнику «Турський»





Як йдеться у вироку від 12 жовтня, восени 2015 року Микола Буднік облаштував ставок у прибережній зоні річки Турія в селі Датинь Ковельського району. Земельна ділянка належить до земель водного фонду та розташована в межах гідрологічного заказника місцевого значення «Турський», де діє особливий режим охорони.



За даними слідства, обвинувачений залучив до робіт чоловіка з екскаватором-навантажувачем. Той не знав, що ділянка розташована на території заказника, і викопав ставок площею 0,07 га.



Під час судового розгляду Микола Буднік повністю визнав провину. Він розповів, що хотів запобігти підтопленню власного подвір’я, а ставок не використовував для особистих потреб, зокрема для розведення риби.



Обвинувачений також визнав, що не отримував дозволів на проведення робіт, а свої дії пояснив незнанням закону. Розкаявся та просив суворо його не карати.



Суддя Оксана Свистун визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначила йому два роки обмеження волі. Водночас замінила реальне покарання на рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним у самовільному зайнятті землі Миколу Будніка, який викопав ставок на території гідрологічного заказника «Турський». Злочин стався 11 років тому, однак чоловіку призначили рік іспитового терміну, пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 12 жовтня, восени 2015 року Микола Буднік облаштував ставок у прибережній зоні річки Турія в селі Датинь Ковельського району. Земельна ділянка належить до земель водного фонду та розташована в межах гідрологічного заказника місцевого значення «Турський», де діє особливий режим охорони.За даними слідства, обвинувачений залучив до робіт чоловіка з екскаватором-навантажувачем. Той не знав, що ділянка розташована на території заказника, і викопав ставок площею 0,07 га.Під час судового розгляду Микола Буднік повністю визнав провину. Він розповів, що хотів запобігти підтопленню власного подвір’я, а ставок не використовував для особистих потреб, зокрема для розведення риби.Обвинувачений також визнав, що не отримував дозволів на проведення робіт, а свої дії пояснив незнанням закону. Розкаявся та просив суворо його не карати.Суддя Оксана Свистун визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки) та призначила йому два роки обмеження волі. Водночас замінила реальне покарання на рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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