На вулиці Луцька повертаються тролейбуси на два маршрути
Сьогодні, 13:36
В обласному центрі Волині відновлюють рух тролейбуси, що курсували на двох маршрутах.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Повідомляємо, що після завершення ремонтних робіт на контактній мережі відновлено рух тролейбусів за маршрутами № 4 та № 4А, які здійснюють перевезення пасажирів у напрямку «Залізничний вокзал — Вересневе»" - йдеться у дописі.
Тролейбуси курсують відповідно до затверджених графіків руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Повідомляємо, що після завершення ремонтних робіт на контактній мережі відновлено рух тролейбусів за маршрутами № 4 та № 4А, які здійснюють перевезення пасажирів у напрямку «Залізничний вокзал — Вересневе»" - йдеться у дописі.
Тролейбуси курсують відповідно до затверджених графіків руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі біля Луцька горів автомобіль
Сьогодні, 14:18
На вулиці Луцька повертаються тролейбуси на два маршрути
Сьогодні, 13:36
Під час атаки росіян на потяг загинув воїн з Волині Віктор Сігнаєвський, який повертався з відпустки
Сьогодні, 12:40
На війні загинув Артем Тютюнник, який зі сім'єю жив у Луцьку після переїзду з Херсонщини
Сьогодні, 11:25