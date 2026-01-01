На вулиці Луцька повертаються тролейбуси на два маршрути





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



"Повідомляємо, що після завершення ремонтних робіт на контактній мережі відновлено рух тролейбусів за маршрутами № 4 та № 4А, які здійснюють перевезення пасажирів у напрямку «Залізничний вокзал — Вересневе»" - йдеться у дописі.



Тролейбуси курсують відповідно до затверджених графіків руху.





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