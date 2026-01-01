У Луцьку встановлять сім нових камер автофіксації: де контролюватимуть водіїв





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Наразі в Луцьку працюють чотири камери автофіксації швидкості. Вони розташовані на вулицях В’ячеслава Чорновола, 17, Ковельській, 144 та 147, а також на Конякіна, 18-А.



Нові комплекси на проспекті Соборності планують встановити біля будинків 6, 32–37 та 43–45. Саме ці ділянки визначили як найбільш проблемні через значну кількість аварій із потерпілими.



Ще одну камеру погодили для траси Р-14 у селі Дачне Луцької громади на ківерцівському напрямку. Загалом ідеться про сім нових точок автоматичної фіксації.



Проспект Соборності опинився в центрі уваги після ДТП 31 липня, у якій загинув підліток. Починаючи з 2025 року на цій ділянці зафіксували сім аварій із потерпілими — це найвищий показник серед аварійних зон міста.



Із січня 2025 року до серпня 2026 року у Луцьку сталося 10 смертельних ДТП. Серед найбільш небезпечних ділянок патрульні також називають перехрестя Львівська — Європейська, міст на Карпенка-Карого та перехрестя Рівненська — Окружна.



Очільник патрульної поліції Волинської області Сергій Мерчук серед основних причин аварій називає перевищення швидкості, виїзд через подвійну суцільну смугу та проїзд на червоне світло. У 2026 році поліція також видала Луцькій міськраді 42 приписи щодо ям, розмітки та технічних засобів організації руху.



За оцінками активістів Vision Zero, при зіткненні на швидкості 30 км/год ризик загибелі пішохода становить близько 10%, а на 50 км/год перевищує 50%. Тому підвищення безпеки вони пов’язують не лише з контролем швидкості, а й зі змінами дорожньої інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують встановити ще сім камер автоматичної фіксації порушень ПДР після серії тяжких аварій. Шість нових комплексів мають з’явитися на проспекті Соборності, ще один — на трасі Р-14 у селі Дачне.Про це пише misto.media Наразі в Луцьку працюють чотири камери автофіксації швидкості. Вони розташовані на вулицях В’ячеслава Чорновола, 17, Ковельській, 144 та 147, а також на Конякіна, 18-А.Нові комплекси на проспекті Соборності планують встановити біля будинків 6, 32–37 та 43–45. Саме ці ділянки визначили як найбільш проблемні через значну кількість аварій із потерпілими.Ще одну камеру погодили для траси Р-14 у селі Дачне Луцької громади на ківерцівському напрямку. Загалом ідеться про сім нових точок автоматичної фіксації.Проспект Соборності опинився в центрі уваги після ДТП 31 липня, у якій загинув підліток. Починаючи з 2025 року на цій ділянці зафіксували сім аварій із потерпілими — це найвищий показник серед аварійних зон міста.Із січня 2025 року до серпня 2026 року у Луцьку сталося 10 смертельних ДТП. Серед найбільш небезпечних ділянок патрульні також називають перехрестя Львівська — Європейська, міст на Карпенка-Карого та перехрестя Рівненська — Окружна.Очільник патрульної поліції Волинської областісеред основних причин аварій називає перевищення швидкості, виїзд через подвійну суцільну смугу та проїзд на червоне світло. У 2026 році поліція також видала Луцькій міськраді 42 приписи щодо ям, розмітки та технічних засобів організації руху.За оцінками активістів Vision Zero, при зіткненні на швидкості 30 км/год ризик загибелі пішохода становить близько 10%, а на 50 км/год перевищує 50%. Тому підвищення безпеки вони пов’язують не лише з контролем швидкості, а й зі змінами дорожньої інфраструктури.

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