У двох селах біля Луцька запланували ремонт вулиць





Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 30 жовтня, пишуть



Очікувана вартість поточного ремонту вулиці Серпнева в Рованцях становить 715 тисяч гривень, а поточного ремонту вулиці Чорновола (на ділянці від будинку №1 до №6) у Боратині – 1,2 мільйона гривень.



Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть розбирання щебеневої основи, улаштування дорожніх корит, улаштування підстильних і вирівнювальних шарів основи з ґрунтощебеню, улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей, улаштування покриття з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя, улаштування кюветів тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.



Ремонти мають завершити до 10 грудня 2026 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинська сільська рада Луцького району оголосила тендери на поточний ремонт вулиць у Рованцях і Боратині. В Рованцях мають намір відремонтувати вулицю Серпнева, а в Боратині – вулицю Чорновола.Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 30 жовтня, пишуть "Волинські новини" Очікувана вартість поточного ремонту вулиці Серпнева в Рованцях становить 715 тисяч гривень, а поточного ремонту вулиці Чорновола (на ділянці від будинку №1 до №6) у Боратині – 1,2 мільйона гривень.Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть розбирання щебеневої основи, улаштування дорожніх корит, улаштування підстильних і вирівнювальних шарів основи з ґрунтощебеню, улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей, улаштування покриття з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, укріплення узбіччя, улаштування кюветів тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.Ремонти мають завершити до 10 грудня 2026 року.

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