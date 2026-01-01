Пів тисячі років під водою: на Волині досліджують давній човен-довбанку. ВІДЕО





Щоб з'ясувати, коли виготовили човен, необхідно провести спеціальне дослідження — радіовуглецевий аналіз, розповів у коментарі Олександр Остап'юк. З його слів, для цього будуть шукати спонсорів, бо музей таких коштів не має.



«Беруть зразок деревини невеличкий і по ньому визначають, коли те дерево зрізане, скільки йому років, — говорить Олександр Остап'юк. — Якщо зараз роблять човни з дошок, то це суцільний стовбур одного дерева видовбаний і через це він називається довбанка».



Як знайшли човен на Малому Згоранському озері



Човен був під водою, його помітили, коли озеро обміліло, говорить майстер лісу Володимир Патращук.



«Тут ми вийняли лодку-довбанку, яка пролежала в воді, вода впала і найшли в очератах, — каже Володимир Патращук. — Отой кірпіч був збоку, збоку теї лодки. Лодка отако лежала, маленька, скільки там теї лодки, остатки лодки, можна сказати так».



Володимир працює майстром лісу у Згоранах 27 років. Каже: схожих знахідок тут раніше не було. Човен біля води помітили перехожі.



«Фотографія прийшла на вайбер з лодкою-довбанкою. Я зразу впізнав місце, бо не перший раз був на тому пляжі, — пригадує майстер лісу. — На берег витягнув. Тут слід було видно, як тягнули на берег. Вода впала, і в очеретах вона лежала затоплена».



Для чого використовували довбанки



Головний зберігач фонду Любомльського краєзнавчого музею припускає: знайдений човен міг бути рибальським, розрахований на одного чоловіка, який був скоріше всього з один веслом. З його слів, таких човнів може бути багати на озерах Волині і вони можуть ще на дні лежати і будуть з часом виявлені.



Зі слів археолога Юрія Мазурика, три рибальські довбанки на Волині знайшли 2015 року. Завдяки цьому науковці більше дізналися про тогочасне життя.



«Давні човни виготовлялися за допомогою сокири, струга, скобеля, копила. Це такі давні інструменти, якими було зручно видовбувати внутрішню частину стовбура, — каже Юрій Мазурик. — Це свідчення технологічного рівня того суспільства. Можливо, в ті часи теж дерево коштувало».



Човен, що знайшли на Малому Згоранському озері, буде сохнути більше десяти років та затвердіє, як камінь. Побачити його можна у Любомльському краєзнавчому музеї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомльському краєзнавчому музеї на Волині зберігають човен-довбанку, який знайшли наприкінці вересня цього року на Малому Згоранському озері. Його вік поки не встановили, однак він може сягати 500 років.Щоб з'ясувати, коли виготовили човен, необхідно провести спеціальне дослідження — радіовуглецевий аналіз, розповів у коментарі Суспільному головний зберігач фондів музею. З його слів, для цього будуть шукати спонсорів, бо музей таких коштів не має.«Беруть зразок деревини невеличкий і по ньому визначають, коли те дерево зрізане, скільки йому років, — говорить Олександр Остап'юк. — Якщо зараз роблять човни з дошок, то це суцільний стовбур одного дерева видовбаний і через це він називається довбанка».Човен був під водою, його помітили, коли озеро обміліло, говорить майстер лісу«Тут ми вийняли лодку-довбанку, яка пролежала в воді, вода впала і найшли в очератах, — каже Володимир Патращук. — Отой кірпіч був збоку, збоку теї лодки. Лодка отако лежала, маленька, скільки там теї лодки, остатки лодки, можна сказати так».Володимир працює майстром лісу у Згоранах 27 років. Каже: схожих знахідок тут раніше не було. Човен біля води помітили перехожі.«Фотографія прийшла на вайбер з лодкою-довбанкою. Я зразу впізнав місце, бо не перший раз був на тому пляжі, — пригадує майстер лісу. — На берег витягнув. Тут слід було видно, як тягнули на берег. Вода впала, і в очеретах вона лежала затоплена».Головний зберігач фонду Любомльського краєзнавчого музею припускає: знайдений човен міг бути рибальським, розрахований на одного чоловіка, який був скоріше всього з один веслом. З його слів, таких човнів може бути багати на озерах Волині і вони можуть ще на дні лежати і будуть з часом виявлені.Зі слів археолога, три рибальські довбанки на Волині знайшли 2015 року. Завдяки цьому науковці більше дізналися про тогочасне життя.«Давні човни виготовлялися за допомогою сокири, струга, скобеля, копила. Це такі давні інструменти, якими було зручно видовбувати внутрішню частину стовбура, — каже Юрій Мазурик. — Це свідчення технологічного рівня того суспільства. Можливо, в ті часи теж дерево коштувало».Човен, що знайшли на Малому Згоранському озері, буде сохнути більше десяти років та затвердіє, як камінь. Побачити його можна у Любомльському краєзнавчому музеї.

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