Пів тисячі років під водою: на Волині досліджують давній човен-довбанку. ВІДЕО

Пів тисячі років під водою: на Волині досліджують давній човен-довбанку. ВІДЕО
У Любомльському краєзнавчому музеї на Волині зберігають човен-довбанку, який знайшли наприкінці вересня цього року на Малому Згоранському озері. Його вік поки не встановили, однак він може сягати 500 років.

Щоб з'ясувати, коли виготовили човен, необхідно провести спеціальне дослідження — радіовуглецевий аналіз, розповів у коментарі Суспільному головний зберігач фондів музею Олександр Остап'юк. З його слів, для цього будуть шукати спонсорів, бо музей таких коштів не має.

«Беруть зразок деревини невеличкий і по ньому визначають, коли те дерево зрізане, скільки йому років, — говорить Олександр Остап'юк. — Якщо зараз роблять човни з дошок, то це суцільний стовбур одного дерева видовбаний і через це він називається довбанка».

Як знайшли човен на Малому Згоранському озері

Човен був під водою, його помітили, коли озеро обміліло, говорить майстер лісу Володимир Патращук.

«Тут ми вийняли лодку-довбанку, яка пролежала в воді, вода впала і найшли в очератах, — каже Володимир Патращук. — Отой кірпіч був збоку, збоку теї лодки. Лодка отако лежала, маленька, скільки там теї лодки, остатки лодки, можна сказати так».

Володимир працює майстром лісу у Згоранах 27 років. Каже: схожих знахідок тут раніше не було. Човен біля води помітили перехожі.
Пів тисячі років під водою: на Волині досліджують давній човен-довбанку. ВІДЕО

«Фотографія прийшла на вайбер з лодкою-довбанкою. Я зразу впізнав місце, бо не перший раз був на тому пляжі, — пригадує майстер лісу. — На берег витягнув. Тут слід було видно, як тягнули на берег. Вода впала, і в очеретах вона лежала затоплена».

Для чого використовували довбанки

Головний зберігач фонду Любомльського краєзнавчого музею припускає: знайдений човен міг бути рибальським, розрахований на одного чоловіка, який був скоріше всього з один веслом. З його слів, таких човнів може бути багати на озерах Волині і вони можуть ще на дні лежати і будуть з часом виявлені.

Зі слів археолога Юрія Мазурика, три рибальські довбанки на Волині знайшли 2015 року. Завдяки цьому науковці більше дізналися про тогочасне життя.
Пів тисячі років під водою: на Волині досліджують давній човен-довбанку. ВІДЕО

«Давні човни виготовлялися за допомогою сокири, струга, скобеля, копила. Це такі давні інструменти, якими було зручно видовбувати внутрішню частину стовбура, — каже Юрій Мазурик. — Це свідчення технологічного рівня того суспільства. Можливо, в ті часи теж дерево коштувало».

Човен, що знайшли на Малому Згоранському озері, буде сохнути більше десяти років та затвердіє, як камінь. Побачити його можна у Любомльському краєзнавчому музеї.
Пів тисячі років під водою: на Волині досліджують давній човен-довбанку. ВІДЕО

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Теги: Волинь, човен-довбанка
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