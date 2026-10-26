У Трампа просувають Орбана на посаду генсека ООН, розраховуючи на підтримку РФ і Китаю, - WSJ

Віктора Орбана на посаду генсека ООН, розраховуючи на підтримку РФ і Китаю.



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Як зазначає видання, США не тільки підтримали колишнього прем'єр-міністра Угорщини у рішенні взяти участь у перегонах, а й навіть запропонували йому цю ідею.



Один із співробітників Держдепартаменту при адміністрації Трампа визнає, що на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай, як вважається, підтримують цю ідею, і план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.



Як повідомили офіційні особи зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай прагнуть однієї й тієї ж мети в Раді Безпеки ООН, вони, як правило, її досягають.



Представник Держдепартаменту нарахував вісім голосів у Раді Безпеки, які "без проблем" підтримують Орбана, та ще 10 голосів із 15 членів Ради, якими можна було б заручитися.



Один з американських посадовців заявив, що Орбан – "ідеальний кандидат для консерваторів, які підтримують рух MAGA".



Багато в чому це пов'язано з його діями проти масової міграції, ліберальних НУО, а також лівоорієнтованих судів і преси, йдеться у матеріалі.



Крім того, як зазначає видання, Орбан часто вступав у конфлікт з Європейським Союзом, водночас отримуючи від нього вигоду у вигляді субсидій, а його прокитайська орієнтація ніколи не підривала його імідж захисника західної цивілізації.



Очікується, що якщо Орбан висуне свою кандидатуру на посаду в ООН, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс знову його підтримають, хоча, за словами джерела, обізнаного з процесом, з оголошенням про це чекають до закінчення проміжних виборів у США.



Американські посадовці насамперед зв'язалися з Орбаном, щоб оцінити його зацікавленість у цій посаді в ООН. Вони з'ясували, що він налаштований позитивно, хоча й із застереженнями.



Решта кандидатів на посаду генерального секретаря, за словами представника другої країни, здебільшого є "секретарями" – з досвідом роботи в міжнародній бюрократії або за лаштунками дипломатії. Орбан же був би "генералом".



Представник Держдепартаменту погодився з цим, додавши, що Орбан дотримується правильної ідеології, вміє здійснювати владу в умовах ворожості й не піддасться залякуванню з боку істеблішменту.



Варто зазначити, що нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв'язують загарбницькі війни та множать страждання у світі.



Заклики до скасування права вето в Раді безпеки ООН звучать уже давно, особливо у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, скасувати право на вето в Радбезі ООН закликав і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.



А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв'язку з вето окремих членів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що адміністрація Трампа просуває експрем'єра Угорщинина посаду генсека ООН, розраховуючи на підтримку РФ і Китаю.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання The Wall Street Journal, яке посилається на джерела.Як зазначає видання, США не тільки підтримали колишнього прем'єр-міністра Угорщини у рішенні взяти участь у перегонах, а й навіть запропонували йому цю ідею.Один із співробітників Держдепартаменту при адміністрації Трампа визнає, що на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай, як вважається, підтримують цю ідею, і план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.Як повідомили офіційні особи зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай прагнуть однієї й тієї ж мети в Раді Безпеки ООН, вони, як правило, її досягають.Представник Держдепартаменту нарахував вісім голосів у Раді Безпеки, які "без проблем" підтримують Орбана, та ще 10 голосів із 15 членів Ради, якими можна було б заручитися.Один з американських посадовців заявив, що Орбан – "ідеальний кандидат для консерваторів, які підтримують рух MAGA".Багато в чому це пов'язано з його діями проти масової міграції, ліберальних НУО, а також лівоорієнтованих судів і преси, йдеться у матеріалі.Крім того, як зазначає видання, Орбан часто вступав у конфлікт з Європейським Союзом, водночас отримуючи від нього вигоду у вигляді субсидій, а його прокитайська орієнтація ніколи не підривала його імідж захисника західної цивілізації.Очікується, що якщо Орбан висуне свою кандидатуру на посаду в ООН, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс знову його підтримають, хоча, за словами джерела, обізнаного з процесом, з оголошенням про це чекають до закінчення проміжних виборів у США.Американські посадовці насамперед зв'язалися з Орбаном, щоб оцінити його зацікавленість у цій посаді в ООН. Вони з'ясували, що він налаштований позитивно, хоча й із застереженнями.Решта кандидатів на посаду генерального секретаря, за словами представника другої країни, здебільшого є "секретарями" – з досвідом роботи в міжнародній бюрократії або за лаштунками дипломатії. Орбан же був би "генералом".Представник Держдепартаменту погодився з цим, додавши, що Орбан дотримується правильної ідеології, вміє здійснювати владу в умовах ворожості й не піддасться залякуванню з боку істеблішменту.Варто зазначити, що нещодавно прем'єр-міністр Іспаніїнаголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв'язують загарбницькі війни та множать страждання у світі.Заклики до скасування права вето в Раді безпеки ООН звучать уже давно, особливо у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, скасувати право на вето в Радбезі ООН закликав і президент ТуреччиниА міністр закордонних справ Німеччинирозкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв'язку з вето окремих членів.

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