У Трампа просувають Орбана на посаду генсека ООН, розраховуючи на підтримку РФ і Китаю, - WSJ
Сьогодні, 10:10
The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що адміністрація Трампа просуває експрем'єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генсека ООН, розраховуючи на підтримку РФ і Китаю.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання The Wall Street Journal, яке посилається на джерела.
Як зазначає видання, США не тільки підтримали колишнього прем'єр-міністра Угорщини у рішенні взяти участь у перегонах, а й навіть запропонували йому цю ідею.
Один із співробітників Держдепартаменту при адміністрації Трампа визнає, що на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай, як вважається, підтримують цю ідею, і план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.
Як повідомили офіційні особи зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай прагнуть однієї й тієї ж мети в Раді Безпеки ООН, вони, як правило, її досягають.
Представник Держдепартаменту нарахував вісім голосів у Раді Безпеки, які "без проблем" підтримують Орбана, та ще 10 голосів із 15 членів Ради, якими можна було б заручитися.
Один з американських посадовців заявив, що Орбан – "ідеальний кандидат для консерваторів, які підтримують рух MAGA".
Багато в чому це пов'язано з його діями проти масової міграції, ліберальних НУО, а також лівоорієнтованих судів і преси, йдеться у матеріалі.
Крім того, як зазначає видання, Орбан часто вступав у конфлікт з Європейським Союзом, водночас отримуючи від нього вигоду у вигляді субсидій, а його прокитайська орієнтація ніколи не підривала його імідж захисника західної цивілізації.
Очікується, що якщо Орбан висуне свою кандидатуру на посаду в ООН, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс знову його підтримають, хоча, за словами джерела, обізнаного з процесом, з оголошенням про це чекають до закінчення проміжних виборів у США.
Американські посадовці насамперед зв'язалися з Орбаном, щоб оцінити його зацікавленість у цій посаді в ООН. Вони з'ясували, що він налаштований позитивно, хоча й із застереженнями.
Решта кандидатів на посаду генерального секретаря, за словами представника другої країни, здебільшого є "секретарями" – з досвідом роботи в міжнародній бюрократії або за лаштунками дипломатії. Орбан же був би "генералом".
Представник Держдепартаменту погодився з цим, додавши, що Орбан дотримується правильної ідеології, вміє здійснювати владу в умовах ворожості й не піддасться залякуванню з боку істеблішменту.
Варто зазначити, що нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв'язують загарбницькі війни та множать страждання у світі.
Заклики до скасування права вето в Раді безпеки ООН звучать уже давно, особливо у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, скасувати право на вето в Радбезі ООН закликав і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв'язку з вето окремих членів.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання The Wall Street Journal, яке посилається на джерела.
Як зазначає видання, США не тільки підтримали колишнього прем'єр-міністра Угорщини у рішенні взяти участь у перегонах, а й навіть запропонували йому цю ідею.
Один із співробітників Держдепартаменту при адміністрації Трампа визнає, що на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай, як вважається, підтримують цю ідею, і план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.
Як повідомили офіційні особи зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай прагнуть однієї й тієї ж мети в Раді Безпеки ООН, вони, як правило, її досягають.
Представник Держдепартаменту нарахував вісім голосів у Раді Безпеки, які "без проблем" підтримують Орбана, та ще 10 голосів із 15 членів Ради, якими можна було б заручитися.
Один з американських посадовців заявив, що Орбан – "ідеальний кандидат для консерваторів, які підтримують рух MAGA".
Багато в чому це пов'язано з його діями проти масової міграції, ліберальних НУО, а також лівоорієнтованих судів і преси, йдеться у матеріалі.
Крім того, як зазначає видання, Орбан часто вступав у конфлікт з Європейським Союзом, водночас отримуючи від нього вигоду у вигляді субсидій, а його прокитайська орієнтація ніколи не підривала його імідж захисника західної цивілізації.
Очікується, що якщо Орбан висуне свою кандидатуру на посаду в ООН, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс знову його підтримають, хоча, за словами джерела, обізнаного з процесом, з оголошенням про це чекають до закінчення проміжних виборів у США.
Американські посадовці насамперед зв'язалися з Орбаном, щоб оцінити його зацікавленість у цій посаді в ООН. Вони з'ясували, що він налаштований позитивно, хоча й із застереженнями.
Решта кандидатів на посаду генерального секретаря, за словами представника другої країни, здебільшого є "секретарями" – з досвідом роботи в міжнародній бюрократії або за лаштунками дипломатії. Орбан же був би "генералом".
Представник Держдепартаменту погодився з цим, додавши, що Орбан дотримується правильної ідеології, вміє здійснювати владу в умовах ворожості й не піддасться залякуванню з боку істеблішменту.
Варто зазначити, що нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв'язують загарбницькі війни та множать страждання у світі.
Заклики до скасування права вето в Раді безпеки ООН звучать уже давно, особливо у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, скасувати право на вето в Радбезі ООН закликав і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв'язку з вето окремих членів.
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