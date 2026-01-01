Біля Луцька 28-річна водійка збила мотоцикліста: він - у реанімації





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 жовтня, близько 17 години, у Струмівці.



28-річна водійка автомобіля Opel, виїжджаючи із другорядної дороги, не надала переваги у русі мотоциклісту та зіткнулася з ним. 19-річний керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації, також травмувалася 19-річна пасажирка мотоцикла.



На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі зʼясовують обставини аварії за участі мотоцикла у Струмівці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 жовтня, близько 17 години, у Струмівці.28-річна водійка автомобіля Opel, виїжджаючи із другорядної дороги, не надала переваги у русі мотоциклісту та зіткнулася з ним. 19-річний керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації, також травмувалася 19-річна пасажирка мотоцикла.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.

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