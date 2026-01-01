Біля Луцька 28-річна водійка збила мотоцикліста: він - у реанімації

Біля Луцька 28-річна водійка збила мотоцикліста: він - у реанімації
Слідчі зʼясовують обставини аварії за участі мотоцикла у Струмівці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 жовтня, близько 17 години, у Струмівці. 

28-річна водійка автомобіля Opel, виїжджаючи із другорядної дороги, не надала переваги у русі мотоциклісту та зіткнулася з ним. 19-річний керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації, також травмувалася 19-річна пасажирка мотоцикла. 

На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі встановлять усі обставини ДТП.
Біля Луцька 28-річна водійка збила мотоцикліста: він - у реанімації
Біля Луцька 28-річна водійка збила мотоцикліста: він - у реанімації
Біля Луцька 28-річна водійка збила мотоцикліста: він - у реанімації


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Теги: Волинь, ДТП
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