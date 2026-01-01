На Волині підвода зіткнулася з авто: травмувалися четверо людей
Сьогодні, 11:57
Дорожньо-транспортна пригода за участю гужового транспортного засобу трапилася учора, 25 жовтня, у селі Біличі Володимирського району.
Відомо, що відбулося зіткнення автомобіля та підводи. Травмувалися люди.
На місці події працювали правоохоронці та бригади швидкої медичної допомоги.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики працювали на виклику. Травмувалося четверо людей.
У 33-річного чоловіка попередньо діагностували закритий перелом лівої плечової кістки.
У 16-річного хлопця виявили забій носа.
У 18-річного хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
17-річний постраждалий отримав садна.
Усіх травмованих доставили у медичний заклад для огляду.
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Відомо, що відбулося зіткнення автомобіля та підводи. Травмувалися люди.
На місці події працювали правоохоронці та бригади швидкої медичної допомоги.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики працювали на виклику. Травмувалося четверо людей.
У 33-річного чоловіка попередньо діагностували закритий перелом лівої плечової кістки.
У 16-річного хлопця виявили забій носа.
У 18-річного хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
17-річний постраждалий отримав садна.
Усіх травмованих доставили у медичний заклад для огляду.
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