На Волині підвода зіткнулася з авто: травмувалися четверо людей





Відомо, що відбулося зіткнення автомобіля та підводи. Травмувалися люди.



На місці події працювали правоохоронці та бригади швидкої медичної допомоги.



Як розповіли



У 33-річного чоловіка попередньо діагностували закритий перелом лівої плечової кістки.



У 16-річного хлопця виявили забій носа.



У 18-річного хлопця попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



17-річний постраждалий отримав садна.



Усіх травмованих доставили у медичний заклад для огляду.

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