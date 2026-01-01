На Волині вчитель фізкультури розбещував семикласницю





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Як йдеться у вироку від 22 жовтня, на момент злочину обвинувачений працював учителем фізкультури в ліцеї села Суходоли. За даними слідства, у вересні 2024 року він запропонував семикласниці відвідувати баскетбольний гурток, після чого вони обмінялися номерами телефонів. Згодом учитель продовжив спілкуватися з дівчинкою у вайбері та телеграмі.



8 травня 2025 року обвинувачений запропонував учениці зустрітися на околиці села Дігтів Володимирського району. Близько 17:00 він забрав її на автомобілі Škoda Fabia та відвіз до лісу. Там учитель попросив дівчинку пересісти на заднє сидіння й почав торкатися її тіла, а також цілувати в шию, щоку та губи.



Згідно з матеріалами справи, малолітня спробувала вийти з автомобіля та втекти, однак пенсіонер перешкодив їй. Пізніше до місця зустрічі приїхали сестра учениці та її чоловік, які забрали дівчинку.



У суді обвинувачений визнав свою провину. Він пояснював свої дії батьківським ставленням до семикласниці. Також зізнався, що просив ученицю видалити їхню переписку.



Опікунка дівчинки розповіла суду, що раніше помічала листування вчителя з ученицею, зокрема повідомлення, у яких він писав, що любить її. Жінка неодноразово просила чоловіка припинити спілкування з дитиною, однак він продовжував телефонувати і писати їй. Після інциденту дівчинці знадобилася допомога психолога.



Суддя Андрій Каліщук визнав колишнього вчителя винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх), а також ч. 3 ст. 156-1 КК України (домагання дитини для сексуальних цілей) та призначив 3,5 роки увʼязнення з забороною протягом двох років обіймати посади, що пов’язані з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський міський суд визнав винним у розбещенні малолітньої учениці колишнього вчителя фізкультури Суходільського ліцею. Пенсіонер понад пів року листувався із семикласницею, а під час особистої зустрічі відвіз її автомобілем до лісу, де вчинив розпусні дії. За скоєне чоловіку призначили 3,5 роки тюрми.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 22 жовтня, на момент злочину обвинувачений працював учителем фізкультури в ліцеї села Суходоли. За даними слідства, у вересні 2024 року він запропонував семикласниці відвідувати баскетбольний гурток, після чого вони обмінялися номерами телефонів. Згодом учитель продовжив спілкуватися з дівчинкою у вайбері та телеграмі.8 травня 2025 року обвинувачений запропонував учениці зустрітися на околиці села Дігтів Володимирського району. Близько 17:00 він забрав її на автомобілі Škoda Fabia та відвіз до лісу. Там учитель попросив дівчинку пересісти на заднє сидіння й почав торкатися її тіла, а також цілувати в шию, щоку та губи.Згідно з матеріалами справи, малолітня спробувала вийти з автомобіля та втекти, однак пенсіонер перешкодив їй. Пізніше до місця зустрічі приїхали сестра учениці та її чоловік, які забрали дівчинку.У суді обвинувачений визнав свою провину. Він пояснював свої дії батьківським ставленням до семикласниці. Також зізнався, що просив ученицю видалити їхню переписку.Опікунка дівчинки розповіла суду, що раніше помічала листування вчителя з ученицею, зокрема повідомлення, у яких він писав, що любить її. Жінка неодноразово просила чоловіка припинити спілкування з дитиною, однак він продовжував телефонувати і писати їй. Після інциденту дівчинці знадобилася допомога психолога.Суддявизнав колишнього вчителя винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх), а також ч. 3 ст. 156-1 КК України (домагання дитини для сексуальних цілей) та призначив 3,5 роки увʼязнення з забороною протягом двох років обіймати посади, що пов’язані з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

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