На Волині вчитель фізкультури розбещував семикласницю
Сьогодні, 12:10
Володимирський міський суд визнав винним у розбещенні малолітньої учениці колишнього вчителя фізкультури Суходільського ліцею. Пенсіонер понад пів року листувався із семикласницею, а під час особистої зустрічі відвіз її автомобілем до лісу, де вчинив розпусні дії. За скоєне чоловіку призначили 3,5 роки тюрми.
Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у вироку від 22 жовтня, на момент злочину обвинувачений працював учителем фізкультури в ліцеї села Суходоли. За даними слідства, у вересні 2024 року він запропонував семикласниці відвідувати баскетбольний гурток, після чого вони обмінялися номерами телефонів. Згодом учитель продовжив спілкуватися з дівчинкою у вайбері та телеграмі.
8 травня 2025 року обвинувачений запропонував учениці зустрітися на околиці села Дігтів Володимирського району. Близько 17:00 він забрав її на автомобілі Škoda Fabia та відвіз до лісу. Там учитель попросив дівчинку пересісти на заднє сидіння й почав торкатися її тіла, а також цілувати в шию, щоку та губи.
Згідно з матеріалами справи, малолітня спробувала вийти з автомобіля та втекти, однак пенсіонер перешкодив їй. Пізніше до місця зустрічі приїхали сестра учениці та її чоловік, які забрали дівчинку.
У суді обвинувачений визнав свою провину. Він пояснював свої дії батьківським ставленням до семикласниці. Також зізнався, що просив ученицю видалити їхню переписку.
Опікунка дівчинки розповіла суду, що раніше помічала листування вчителя з ученицею, зокрема повідомлення, у яких він писав, що любить її. Жінка неодноразово просила чоловіка припинити спілкування з дитиною, однак він продовжував телефонувати і писати їй. Після інциденту дівчинці знадобилася допомога психолога.
Суддя Андрій Каліщук визнав колишнього вчителя винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх), а також ч. 3 ст. 156-1 КК України (домагання дитини для сексуальних цілей) та призначив 3,5 роки увʼязнення з забороною протягом двох років обіймати посади, що пов’язані з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.
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Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у вироку від 22 жовтня, на момент злочину обвинувачений працював учителем фізкультури в ліцеї села Суходоли. За даними слідства, у вересні 2024 року він запропонував семикласниці відвідувати баскетбольний гурток, після чого вони обмінялися номерами телефонів. Згодом учитель продовжив спілкуватися з дівчинкою у вайбері та телеграмі.
8 травня 2025 року обвинувачений запропонував учениці зустрітися на околиці села Дігтів Володимирського району. Близько 17:00 він забрав її на автомобілі Škoda Fabia та відвіз до лісу. Там учитель попросив дівчинку пересісти на заднє сидіння й почав торкатися її тіла, а також цілувати в шию, щоку та губи.
Згідно з матеріалами справи, малолітня спробувала вийти з автомобіля та втекти, однак пенсіонер перешкодив їй. Пізніше до місця зустрічі приїхали сестра учениці та її чоловік, які забрали дівчинку.
У суді обвинувачений визнав свою провину. Він пояснював свої дії батьківським ставленням до семикласниці. Також зізнався, що просив ученицю видалити їхню переписку.
Опікунка дівчинки розповіла суду, що раніше помічала листування вчителя з ученицею, зокрема повідомлення, у яких він писав, що любить її. Жінка неодноразово просила чоловіка припинити спілкування з дитиною, однак він продовжував телефонувати і писати їй. Після інциденту дівчинці знадобилася допомога психолога.
Суддя Андрій Каліщук визнав колишнього вчителя винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх), а також ч. 3 ст. 156-1 КК України (домагання дитини для сексуальних цілей) та призначив 3,5 роки увʼязнення з забороною протягом двох років обіймати посади, що пов’язані з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.
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