13-річний волинянин раптово втратив слух під час футбольного тренування





Окрім втрати слуху, хлопця турбував біль у вусі і був великий синець. Місцеві лікарі, до яких звернулися батьки хлопця, діагностували гостру сенсоневральну приглухуватість, призначили лікування, але воно не дало результату, слух не повертався, тож батьки привезли сина на консультацію до спеціалістів Львова, повідомили у лікарні.



У Центрі хлопчика дообстежили, зробили КТ та МРТ. Обстеження показали, що слухові кісточки і скронева кістка цілі, слуховий нерв анатомічно не пошкоджений, а дитина все одно не чує.



«Фахівці дійшли висновку: у хлопчика відбувся струс внутрішнього вуха – рідкісний випадок для цивільної практики. Потужний удар створив надмірну тискову хвилю, яка передалася на слимак внутрішнього вуха (подібний механізм травми часто трапляється у військових під час вибухів)», – сказано у повідомленні.



Повернути хлопцеві слух взялися отоларинголог Арсен Думич і лікар-діагност (КТ) Олег Стецишин. Фахівці діяли за міжнародними протоколами – застосували інтратимпанальне введення кортикостероїдів. Ця процедура вимагає ювелірної точності, під час якої ліки вводять безпосередньо в барабанну порожнину через мікропрокол.



Уже після перших кількох процедур за кілька днів Віктор відчув довгоочікувані зміни: до нього почав повертатися слух. Хлопець майже місяць не чув на праве вухо, але лікарям вдалося повністю відновився йому слух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») повернули слух 13-річному хлопцеві з Волині, який під час випадкового удару під час футбольного тренування повністю втратив слух на праве вухо. Встановити причину і повернути дитині слух було непросто, пише zaxid.net Окрім втрати слуху, хлопця турбував біль у вусі і був великий синець. Місцеві лікарі, до яких звернулися батьки хлопця, діагностували гостру сенсоневральну приглухуватість, призначили лікування, але воно не дало результату, слух не повертався, тож батьки привезли сина на консультацію до спеціалістів Львова, повідомили у лікарні.У Центрі хлопчика дообстежили, зробили КТ та МРТ. Обстеження показали, що слухові кісточки і скронева кістка цілі, слуховий нерв анатомічно не пошкоджений, а дитина все одно не чує.«Фахівці дійшли висновку: у хлопчика відбувся струс внутрішнього вуха – рідкісний випадок для цивільної практики. Потужний удар створив надмірну тискову хвилю, яка передалася на слимак внутрішнього вуха (подібний механізм травми часто трапляється у військових під час вибухів)», – сказано у повідомленні.Повернути хлопцеві слух взялися отоларингологі лікар-діагност (КТ). Фахівці діяли за міжнародними протоколами – застосували інтратимпанальне введення кортикостероїдів. Ця процедура вимагає ювелірної точності, під час якої ліки вводять безпосередньо в барабанну порожнину через мікропрокол.Уже після перших кількох процедур за кілька дніввідчув довгоочікувані зміни: до нього почав повертатися слух. Хлопець майже місяць не чув на праве вухо, але лікарям вдалося повністю відновився йому слух.

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