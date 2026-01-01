Може знаходитися у храмах та монастирях: на Волині зникла безвісти 48-річна жінка

Може знаходитися у храмах та монастирях: на Волині зникла безвісти 48-річна жінка
Поліція встановлює місцезнаходження 48-річної жительки Ковельщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Панасенко Віра Олександрівна, 25.06.1978 року народження, жителька селища Люблинець,  28 серпня перестала виходити на зв'язок. Де перебуває зараз  – невідомо. Раніше вже неодноразово зникала, знаходили її в Одесі. Жінка може знаходитися у храмах та монастирях. Хворіє на психічні розлади.

Прикмети: ріст 169 см, середньої тілобудови, сіро-блакитний колір очей, русе волосся, заплетене в косу.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити до поліції за номерами телефонів: (03352) 5-32-84,  0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.



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Теги: поліція, розшук, Волинь
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