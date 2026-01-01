Може знаходитися у храмах та монастирях: на Волині зникла безвісти 48-річна жінка
Сьогодні, 13:59
Поліція встановлює місцезнаходження 48-річної жительки Ковельщини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Панасенко Віра Олександрівна, 25.06.1978 року народження, жителька селища Люблинець, 28 серпня перестала виходити на зв'язок. Де перебуває зараз – невідомо. Раніше вже неодноразово зникала, знаходили її в Одесі. Жінка може знаходитися у храмах та монастирях. Хворіє на психічні розлади.
Прикмети: ріст 169 см, середньої тілобудови, сіро-блакитний колір очей, русе волосся, заплетене в косу.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити до поліції за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Панасенко Віра Олександрівна, 25.06.1978 року народження, жителька селища Люблинець, 28 серпня перестала виходити на зв'язок. Де перебуває зараз – невідомо. Раніше вже неодноразово зникала, знаходили її в Одесі. Жінка може знаходитися у храмах та монастирях. Хворіє на психічні розлади.
Прикмети: ріст 169 см, середньої тілобудови, сіро-блакитний колір очей, русе волосся, заплетене в косу.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити до поліції за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Може знаходитися у храмах та монастирях: на Волині зникла безвісти 48-річна жінка
Сьогодні, 13:59