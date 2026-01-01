Україна проведе переговори зі США через затримку ракет для Patriot, - Зеленський

Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Через це Київ проведе із Вашингтоном переговори з цього питання.



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Глава держави розповів про доповідь глав Міноборони та МЗС, а також головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для ППО.



"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною", - зазначив Зеленський.



Президент додав, що продовжується розмова і з іншими країнами щодо ракет для української ППО.



Нагадаємо, адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні протиракетних комплексів, необхідних для захисту від російських ракетних ударів. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot.



Зазначимо, начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що запасів ракет для Patriot Україні могло б вистачити на кілька років, якби значну частину перехоплювачів не використали на Близькому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна майже місяць очікує на підпис глави Пентагонущодо ракет для Patriot та NASAMS. Через це Київ проведе із Вашингтоном переговори з цього питання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.Глава держави розповів про доповідь глав Міноборони та МЗС, а також головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для ППО."Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною", - зазначив Зеленський.Президент додав, що продовжується розмова і з іншими країнами щодо ракет для української ППО.Нагадаємо, адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні протиракетних комплексів, необхідних для захисту від російських ракетних ударів. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot.Зазначимо, начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, якби значну частину перехоплювачів не використали на Близькому Сході.

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