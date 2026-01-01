На Волині 17-річний водій авто зіткнувся з підводою: у поліції повідомили деталі

На Волині 17-річний водій авто зіткнувся з підводою: у поліції повідомили деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері, близько 18:00, на автодорозі між селищем Іваничі та селом Біличі Володимирського району. Автомобіль зіткнувся з гужовою підводою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

17-річний водій автомобіля Skoda, не маючи права керування, зіткнувся із гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП травмувалися п’ятеро осіб: водій автомобіля та його пасажири - віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич гужової підводи та його 33-річний пасажир. Водія автомобіля та обох його пасажирів госпіталізували до медичного закладу. Керманича гужового транспорту та його пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому.
На Волині 17-річний водій авто зіткнувся з підводою: у поліції повідомили деталі

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.


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Теги: Волинь, ДТП
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