На Волині 17-річний водій авто зіткнувся з підводою: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 14:20
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері, близько 18:00, на автодорозі між селищем Іваничі та селом Біличі Володимирського району. Автомобіль зіткнувся з гужовою підводою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
17-річний водій автомобіля Skoda, не маючи права керування, зіткнувся із гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.
Унаслідок ДТП травмувалися п’ятеро осіб: водій автомобіля та його пасажири - віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич гужової підводи та його 33-річний пасажир. Водія автомобіля та обох його пасажирів госпіталізували до медичного закладу. Керманича гужового транспорту та його пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
17-річний водій автомобіля Skoda, не маючи права керування, зіткнувся із гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.
Унаслідок ДТП травмувалися п’ятеро осіб: водій автомобіля та його пасажири - віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич гужової підводи та його 33-річний пасажир. Водія автомобіля та обох його пасажирів госпіталізували до медичного закладу. Керманича гужового транспорту та його пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися із воїном Артемом Тютюнником
Сьогодні, 15:07
На Волині 17-річний водій авто зіткнувся з підводою: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 14:20