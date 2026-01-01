На Волині 17-річний водій авто зіткнувся з підводою: у поліції повідомили деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері, близько 18:00, на автодорозі між селищем Іваничі та селом Біличі Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.17-річний водій автомобіля Skoda, не маючи права керування, зіткнувся із гужовою підводою, що рухалася в попутному напрямку.Унаслідок ДТП травмувалися п’ятеро осіб: водій автомобіля та його пасажири - віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич гужової підводи та його 33-річний пасажир. Водія автомобіля та обох його пасажирів госпіталізували до медичного закладу. Керманича гужового транспорту та його пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.