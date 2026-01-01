Помер екскерівник Управління карного розшуку на Волині Віктор Полянський

Помер екскерівник Управління карного розшуку на Волині Віктор Полянський
На 79-му році життя відійшов у засвіти колишній начальник відділу Управління карного розшуку УМВС України у Волинській області та куратор Горохівського РВ УМВС, полковник міліції Віктор ПОЛЯНСЬКИЙ.

Про це повідомили у Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України «Ветеран».

"Не забудемо Віктора Федоровича інтелігентом, завжди щирим на доброзичливу пораду та мудрість. Був колегою-професіоналом, надійним другом і просто хорошою людиною. Сердечно співчуваємо родині! Молимося за Небесне Царство покійного", - йдеться в повідомленні.

Прощання та похорон відбудеться завтра, 27 жовтня, в церкві смт Сенкевичівка.

Світла пам'ять!

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Теги: волинянин, поліція, ветеран
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