Помер екскерівник Управління карного розшуку на Волині Віктор Полянський

Віктор ПОЛЯНСЬКИЙ.



Про це



"Не забудемо Віктора Федоровича інтелігентом, завжди щирим на доброзичливу пораду та мудрість. Був колегою-професіоналом, надійним другом і просто хорошою людиною. Сердечно співчуваємо родині! Молимося за Небесне Царство покійного", - йдеться в повідомленні.



Прощання та похорон відбудеться завтра, 27 жовтня, в церкві смт Сенкевичівка.



Світла пам'ять!

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