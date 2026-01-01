Помер екскерівник Управління карного розшуку на Волині Віктор Полянський
Сьогодні, 15:29
На 79-му році життя відійшов у засвіти колишній начальник відділу Управління карного розшуку УМВС України у Волинській області та куратор Горохівського РВ УМВС, полковник міліції Віктор ПОЛЯНСЬКИЙ.
Про це повідомили у Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України «Ветеран».
"Не забудемо Віктора Федоровича інтелігентом, завжди щирим на доброзичливу пораду та мудрість. Був колегою-професіоналом, надійним другом і просто хорошою людиною. Сердечно співчуваємо родині! Молимося за Небесне Царство покійного", - йдеться в повідомленні.
Прощання та похорон відбудеться завтра, 27 жовтня, в церкві смт Сенкевичівка.
Світла пам'ять!
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Про це повідомили у Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України «Ветеран».
"Не забудемо Віктора Федоровича інтелігентом, завжди щирим на доброзичливу пораду та мудрість. Був колегою-професіоналом, надійним другом і просто хорошою людиною. Сердечно співчуваємо родині! Молимося за Небесне Царство покійного", - йдеться в повідомленні.
Прощання та похорон відбудеться завтра, 27 жовтня, в церкві смт Сенкевичівка.
Світла пам'ять!
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