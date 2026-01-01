Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Нестеренком

Андрія Нестеренка.



Про це



Андрій Олександрович Нестеренко народився 9 січня 1986 року в Дніпрі. Коли йому виповнилося вісім місяців, родина переїхала до Луцька. Саме тут минуло все його життя. Він навчався у школі № 9, згодом вступив до училища № 9, а після його закінчення продовжив навчання в Луцькому національному технічному університеті.



Мама Ольга Іванівна згадує сина з особливою теплотою.



«Він був добрим, щирим, товариським, мав багато друзів. Любив спорт, особливо гандбол, брав участь у змаганнях. Захоплювався читанням, мав власну бібліотеку. У його житті було багато інтересів, захоплень і людей, які цінували його за добре серце та відкритість», — розповідає мама.



Солдат Андрій Нестеренко загинув 3 травня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області.



У вівторок, 27 жовтня, о 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, 3а, до будинку на вулиці Винниченка, 16.



Об 11:00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського відбудеться чин похорону.



Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Андрія Нестеренка в останню дорогу.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати.



Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшло підтвердження загибелі захисника УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Андрій Олександрович Нестеренко народився 9 січня 1986 року в Дніпрі. Коли йому виповнилося вісім місяців, родина переїхала до Луцька. Саме тут минуло все його життя. Він навчався у школі № 9, згодом вступив до училища № 9, а після його закінчення продовжив навчання в Луцькому національному технічному університеті.Мамазгадує сина з особливою теплотою.«Він був добрим, щирим, товариським, мав багато друзів. Любив спорт, особливо гандбол, брав участь у змаганнях. Захоплювався читанням, мав власну бібліотеку. У його житті було багато інтересів, захоплень і людей, які цінували його за добре серце та відкритість», — розповідає мама.Солдат Андрій Нестеренко загинув 3 травня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області.У вівторок, 27 жовтня, о 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, 3а, до будинку на вулиці Винниченка, 16.Об 11:00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського відбудеться чин похорону.Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Андрія Нестеренка в останню дорогу."Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати.Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.

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