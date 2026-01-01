Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Нестеренком
Сьогодні, 16:33
До Луцької громади надійшло підтвердження загибелі захисника України Андрія Нестеренка.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Андрій Олександрович Нестеренко народився 9 січня 1986 року в Дніпрі. Коли йому виповнилося вісім місяців, родина переїхала до Луцька. Саме тут минуло все його життя. Він навчався у школі № 9, згодом вступив до училища № 9, а після його закінчення продовжив навчання в Луцькому національному технічному університеті.
Мама Ольга Іванівна згадує сина з особливою теплотою.
«Він був добрим, щирим, товариським, мав багато друзів. Любив спорт, особливо гандбол, брав участь у змаганнях. Захоплювався читанням, мав власну бібліотеку. У його житті було багато інтересів, захоплень і людей, які цінували його за добре серце та відкритість», — розповідає мама.
Солдат Андрій Нестеренко загинув 3 травня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області.
У вівторок, 27 жовтня, о 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, 3а, до будинку на вулиці Винниченка, 16.
Об 11:00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського відбудеться чин похорону.
Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Андрія Нестеренка в останню дорогу.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати.
Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Андрій Олександрович Нестеренко народився 9 січня 1986 року в Дніпрі. Коли йому виповнилося вісім місяців, родина переїхала до Луцька. Саме тут минуло все його життя. Він навчався у школі № 9, згодом вступив до училища № 9, а після його закінчення продовжив навчання в Луцькому національному технічному університеті.
Мама Ольга Іванівна згадує сина з особливою теплотою.
«Він був добрим, щирим, товариським, мав багато друзів. Любив спорт, особливо гандбол, брав участь у змаганнях. Захоплювався читанням, мав власну бібліотеку. У його житті було багато інтересів, захоплень і людей, які цінували його за добре серце та відкритість», — розповідає мама.
Солдат Андрій Нестеренко загинув 3 травня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області.
У вівторок, 27 жовтня, о 10:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, 3а, до будинку на вулиці Винниченка, 16.
Об 11:00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського відбудеться чин похорону.
Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Андрія Нестеренка в останню дорогу.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати.
Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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