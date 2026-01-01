48-річний волинянин за 15 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

На Волині поліцейські затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.48-річний волинянин, за даними слідства, отримав 15 000 доларів США за організацію незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до країн ЄС з використанням підроблених документів.Протиправну діяльність задокументували оперативники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції та оперативними працівниками 6 прикордонного Волинського загону. Процесуальне керівництво здійснювала Луцька окружна прокуратура. До оперативного супроводу також залучили працівників управління карного розшуку, кримінального аналізу та інших оперативних підрозділів обласного управління поліції.Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили мобільний телефон і грошові кошти.Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.