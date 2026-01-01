До 1 грудня в Україні хочуть розробити нову модель мобілізації: що зміниться для бізнесу та працівників

Сергій Корецький заявив, що до 1 грудня влада та бізнес мають напрацювати нову модель мобілізаційного зобов'язання. За його словами, це має дати підприємствам можливість прогнозувати залучення працівників до війська.



Про це він заявив на 12-му Київському міжнародному економічному форумі.



Нагадаємо, Уряд створив



Що пропонує Корецький

За словами прем'єра, нова модель може передбачати ситуацію, коли працівники підприємств будуть заброньовані, але сам бізнес братиме на себе зобов'язання щодо прогнозованої мобілізації частини людей.



"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель", - заявив Корецький.



Він назвав це "новим суспільним договором" і зазначив, що така модель могла б зменшити потребу в пошуку людей "на вулицях" для мобілізації.



Корецький також наголосив на необхідності заздалегідь готуватися до можливого збільшення мобілізації в Росії. За його словами, без цього знову доведеться ухвалювати непопулярні рішення в ручному режимі.



"До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір", - сказав прем'єр, анонсувавши зустріч із бізнесом щодо цього питання.



Корецький заявив, що після змін у системі бронювання понад 90-95% працівників паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів будуть переброньовані.



Він наголосив, що критичність підприємства та економічні критерії бронювання мають бути розділені. За його словами, до критичної інфраструктури належать, зокрема, енергетика, ОПК, зв'язок, ЖКГ, аптеки, виробництво продуктів і логістика.



Водночас прем'єр зазначив, що нині є підприємства, які отримали статус критичних переважно через рівень зарплат і відсутність податкового боргу.



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Зміни в бронюванні

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомляв, що Кабмін фіналізував зміни у системі бронювання.



Зокрема:



критичність підприємства відокремлюють від його економічних показників;

оновлюють галузеві та регіональні критерії критичності;

підприємства перевірятимуть на зловживання;

максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК знижують зі 100% до 95%, водночас за обґрунтованим зверненням можливе бронювання понад цей показник;

Міноборони посилює відповідальність за ухилення від служби;

готується механізм 100% бронювання за умови виконання підприємством мобілізаційного зобов'язання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Українизаявив, що до 1 грудня влада та бізнес мають напрацювати нову модель мобілізаційного зобов'язання. За його словами, це має дати підприємствам можливість прогнозувати залучення працівників до війська.Про це він заявив на 12-му Київському міжнародному економічному форумі.Нагадаємо, Уряд створив Координаційний центр з організації бронювання та уточнив визначення критичності. За словами прем'єра, нова модель може передбачати ситуацію, коли працівники підприємств будуть заброньовані, але сам бізнес братиме на себе зобов'язання щодо прогнозованої мобілізації частини людей."Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель", - заявив Корецький.Він назвав це "новим суспільним договором" і зазначив, що така модель могла б зменшити потребу в пошуку людей "на вулицях" для мобілізації.Корецький також наголосив на необхідності заздалегідь готуватися до можливого збільшення мобілізації в Росії. За його словами, без цього знову доведеться ухвалювати непопулярні рішення в ручному режимі."До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір", - сказав прем'єр, анонсувавши зустріч із бізнесом щодо цього питання.Корецький заявив, що після змін у системі бронювання понад 90-95% працівників паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів будуть переброньовані.Він наголосив, що критичність підприємства та економічні критерії бронювання мають бути розділені. За його словами, до критичної інфраструктури належать, зокрема, енергетика, ОПК, зв'язок, ЖКГ, аптеки, виробництво продуктів і логістика.Водночас прем'єр зазначив, що нині є підприємства, які отримали статус критичних переважно через рівень зарплат і відсутність податкового боргу.Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомляв, що Кабмін фіналізував зміни у системі бронювання.Зокрема:

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