На Волині п'яний поліцейський на Audi збив двох пішоходів і втік з місця ДТП, – джерела
Сьогодні, 17:50
Увечері 25 жовтня в селі Сошичне Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися двоє пішоходів.
За інформацією джерел ВолиньPost, за кермом автомобіля Audi перебував правоохоронець, який працює у Києві. Після наїзду на людей водій втік з місця аварії.
Відео моменту ДТП оприлюднило видання Волинські Новини. На кадрах видно, як водій автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох людей.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинським новинам розповіли, що медики на місці ДТП надавали допомогу 43-річному чоловіку. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
У жінки виявили закритий перелом шийки правого стегна. Травмованих доправили на госпіталізацію.
За інформацією джерел ВолиньPost, автомобілем Audi керував Петро Логвинюк, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак нині працює у правоохоронних органах столиці.
Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем його роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві. Посада – поліцейський конвойної служби.
Як повідомили джерела ВолиньPost, на момент аварії водій ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіційного підтвердження результатів перевірки на стан сп'яніння наразі немає.
За інформацією джерел видання, після наїзду на двох пішоходів водій не залишився на місці пригоди, а втік.
Згодом його затримали приблизно за 50 кілометрів від місця аварії. Наразі очікується офіційна інформація правоохоронців щодо обставин ДТП.
Головне фото - ілюстративне.
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За інформацією джерел ВолиньPost, за кермом автомобіля Audi перебував правоохоронець, який працює у Києві. Після наїзду на людей водій втік з місця аварії.
Відео моменту ДТП оприлюднило видання Волинські Новини. На кадрах видно, як водій автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох людей.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Що відомо про стан постраждалих
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинським новинам розповіли, що медики на місці ДТП надавали допомогу 43-річному чоловіку. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
У жінки виявили закритий перелом шийки правого стегна. Травмованих доправили на госпіталізацію.
За кермом був поліцейський із Києва
За інформацією джерел ВолиньPost, автомобілем Audi керував Петро Логвинюк, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак нині працює у правоохоронних органах столиці.
Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем його роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві. Посада – поліцейський конвойної служби.
Як повідомили джерела ВолиньPost, на момент аварії водій ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіційного підтвердження результатів перевірки на стан сп'яніння наразі немає.
Втік з місця ДТП: затримали за 50 кілометрівх
За інформацією джерел видання, після наїзду на двох пішоходів водій не залишився на місці пригоди, а втік.
Згодом його затримали приблизно за 50 кілометрів від місця аварії. Наразі очікується офіційна інформація правоохоронців щодо обставин ДТП.
Головне фото - ілюстративне.
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