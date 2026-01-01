На Волині п'яний поліцейський на Audi збив двох пішоходів і втік з місця ДТП, – джерела





За інформацією джерел ВолиньPost, за кермом автомобіля Audi перебував правоохоронець, який працює у Києві. Після наїзду на людей водій втік з місця аварії.



Відео моменту ДТП оприлюднило видання



На місці події працювали правоохоронці та медики.







Що відомо про стан постраждалих

У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинським новинам розповіли, що медики на місці ДТП надавали допомогу 43-річному чоловіку. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



У жінки виявили закритий перелом шийки правого стегна. Травмованих доправили на госпіталізацію.



За кермом був поліцейський із Києва

За інформацією джерел Петро Логвинюк, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак нині працює у правоохоронних органах столиці.



Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем його роботи зазначене Головне управління Національної поліції у місті Києві. Посада – поліцейський конвойної служби.



Як повідомили джерела ВолиньPost, на момент аварії водій ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіційного підтвердження результатів перевірки на стан сп'яніння наразі немає.



Втік з місця ДТП: затримали за 50 кілометрівх

За інформацією джерел видання, після наїзду на двох пішоходів водій не залишився на місці пригоди, а втік.



Згодом його затримали приблизно за 50 кілометрів від місця аварії. Наразі очікується офіційна інформація правоохоронців щодо обставин ДТП.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 25 жовтня в селі Сошичне Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися двоє пішоходів.За інформацією джерел, за кермом автомобіля Audi перебував правоохоронець, який працює у Києві. Після наїзду на людей водій втік з місця аварії.Відео моменту ДТП оприлюднило видання Волинські Новини . На кадрах видно, як водій автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох людей.На місці події працювали правоохоронці та медики.У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинським новинам розповіли, що медики на місці ДТП надавали допомогу 43-річному чоловіку. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.У жінки виявили закритий перелом шийки правого стегна. Травмованих доправили на госпіталізацію.За інформацією джерел ВолиньPost , автомобілем Audi керував, який родом із Камінь-Каширського району Волинської області, однак нині працює у правоохоронних органах столиці.Згідно з поданою ним декларацією про майно та доходи, місцем його роботи зазначене. Посада – поліцейський конвойної служби.Як повідомили джерела ВолиньPost, на момент аварії водій ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіційного підтвердження результатів перевірки на стан сп'яніння наразі немає.За інформацією джерел видання, після наїзду на двох пішоходів водій не залишився на місці пригоди, а втік.Згодом його затримали приблизно за 50 кілометрів від місця аварії. Наразі очікується офіційна інформація правоохоронців щодо обставин ДТП.

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