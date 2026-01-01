На Волині горіли два житлові будинки





Про це повідомили у ДСНС Волині.



25 жовтня вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді в місті Камені-Каширському. Займання ліквідували вогнеборці з міста. Причину події встановлюють фахівці.



Того ж дня рятувальники зі Старої Вижівки спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Стара Гута ліквідували пожежу житлового будинку в селі Галина Воля Старовижівської громади Ковельського району. Причина пожежі — недолік конструкції димаря.



Вечері рятувальники із селища Іваничі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Павлівка загасили пожежу житлового будинку в селі Завидів Павлівської громади Володимирського району.



Причина пожежі — недолік конструкції димаря.



Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники Волині ліквідували три пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.25 жовтня вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді в місті Камені-Каширському. Займання ліквідували вогнеборці з міста. Причину події встановлюють фахівці.Того ж дня рятувальники зі Старої Вижівки спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Стара Гута ліквідували пожежу житлового будинку в селі Галина Воля Старовижівської громади Ковельського району. Причина пожежі — недолік конструкції димаря.Вечері рятувальники із селища Іваничі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Павлівка загасили пожежу житлового будинку в селі Завидів Павлівської громади Володимирського району.Причина пожежі — недолік конструкції димаря.Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.

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