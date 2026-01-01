Ранкові тумани і невеликі дощі: прогноз для Волині на тиждень
Сьогодні, 18:59
Останній тиждень жовтня принесе на Волинь періодичні незначні дощі, ранкові тумани та похолодання. 26-31 жовтня температура поступово знижуватиметься: на початку тижня вдень очікується до 8-13° тепла, до вихідних стовпчики термометрів не підніматимуться вище 5-10°.
Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.
До кінця доби 26 жовтня передбачається хмарна погода, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +7° до +12°.
У вівторок, 27 жовтня, прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура в Луцьку вночі — 2-4°, вдень — 10-12°, по області вночі — 0-5°, вдень — 8-13°.
У четвер, 28 жовтня, буде хмарна погода, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.
У середу, 29 жовтня, очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.
У п'ятницю, 30 жовтня, прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.
У суботу, 31 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.
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Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.
До кінця доби 26 жовтня передбачається хмарна погода, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +7° до +12°.
У вівторок, 27 жовтня, прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура в Луцьку вночі — 2-4°, вдень — 10-12°, по області вночі — 0-5°, вдень — 8-13°.
У четвер, 28 жовтня, буде хмарна погода, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.
У середу, 29 жовтня, очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.
У п'ятницю, 30 жовтня, прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.
У суботу, 31 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.
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