Ранкові тумани і невеликі дощі: прогноз для Волині на тиждень





Про це Валентина Набока.



До кінця доби 26 жовтня передбачається хмарна погода, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +7° до +12°.



У вівторок, 27 жовтня, прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура в Луцьку вночі — 2-4°, вдень — 10-12°, по області вночі — 0-5°, вдень — 8-13°.



У четвер, 28 жовтня, буде хмарна погода, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.



У середу, 29 жовтня, очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.



У п'ятницю, 30 жовтня, прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.



У суботу, 31 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останній тиждень жовтня принесе на Волинь періодичні незначні дощі, ранкові тумани та похолодання. 26-31 жовтня температура поступово знижуватиметься: на початку тижня вдень очікується до 8-13° тепла, до вихідних стовпчики термометрів не підніматимуться вище 5-10°.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 26 жовтня передбачається хмарна погода, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +7° до +12°.У вівторок, 27 жовтня, прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура в Луцьку вночі — 2-4°, вдень — 10-12°, по області вночі — 0-5°, вдень — 8-13°.У четвер, 28 жовтня, буде хмарна погода, без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.У середу, 29 жовтня, очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 2-7°, вдень — 8-13°.У п'ятницю, 30 жовтня, прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.У суботу, 31 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі — 1-6°, вдень — 5-10°.

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