Якою буде погода на Волині у вівторок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 27 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів ️ Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12°.
Область
Хмарна погода. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. ️ Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 8-13°.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 27 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів ️ Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12°.
Область
Хмарна погода. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. ️ Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 8-13°.
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