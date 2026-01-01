Якою буде погода на Волині у вівторок, 27 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 27 жовтня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів ️ Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12°.



Область



Хмарна погода. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. ️ Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 8-13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 27 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів ️ Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12°.Хмарна погода. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. ️ Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 8-13°.

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