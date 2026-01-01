Якою буде погода на Волині у вівторок, 27 жовтня

Якою буде погода на Волині у вівторок, 27 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 27 жовтня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 27 жовтня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів ️ Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12°.

Область

Хмарна погода. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. ️ Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, вдень 8-13°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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