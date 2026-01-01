На Донеччині від удару FPV-дрона загинув воїн з Волині Олександр Шумік

24 жовтня 2026 року до Павлівської громади надійшла трагічна звістка про загибель земляка — солдатаПро це повідомляють у Павлівській територіальній громаді.Олександр Шумік народився 27 лютого 1968 року народження, проживав у селі Клопочин.Олександр Михайлович проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранатометника 1-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А7028."Захисник загинув унаслідок удару FPV-дрона в населеному пункті Краматорськ Донецької області, віддавши своє життя у боротьбі за Україну. Ще одне життя забрала війна… Ще одна родина огорнута невимовним болем втрати. Жодні слова не здатні втамувати біль рідних, які втратили дорогу людину. Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав та любив Олександра Михайловича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату, час зустрічі Захисника та чин поховання повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.