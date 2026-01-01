Тарифи на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці та хто має право на знижку





Для більшості побутових споживачів ціна становитиме 4,32 грн за кВт-год. Водночас для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення житла та не перевищують встановлений ліміт споживання, діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт-год.



Зменшити витрати на електроенергію також можна завдяки двозонному лічильнику, який передбачає нижчу вартість електрики в нічні години.



Нагадаємо,



Уряд вирішив продовжити дію механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що тарифи для людей не зміняться протягом опалювального сезону 2026-2027 років.



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Стосовно пільгового тарифу. З 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року домогосподарства, які використовують електрику для опалення, зможуть платити за зниженою ставкою, якщо дотримуватимуться певних умов.



Пільгова ціна діятиме до 2000 кВт-год споживання на місяць. За все, що спожито понад вказаний ліміт, доведеться платити за звичайним тарифом – 4,32 грн за кВт-год.



Просто мати електричні обігрівачі недостатньо, щоб отримати пільгу. Знижена ставка застосовується лише за умови виконання спеціальних вимог для таких домогосподарств.



Ще один спосіб зекономити – мати двозонний лічильник. Він окремо враховує споживання вдень та вночі. Зараз нічний тариф становить половину від звичайного, тобто 2,16 грн/кВт-год, а вдень – повну ціну, 4,32 грн/кВт-год.



Нічний час триває з 23:00 до 07:00. Щоб користуватися цією знижкою, потрібен спеціальний двозонний лічильник. Найбільше це вигідно тим, хто переносить роботу потужних приладів, як-от бойлер чи пральна машина, на ніч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 листопада тарифи на електроенергію для населення України залишаться без змін. Вартість електрики залежатиме від тарифу, яким користується споживач: стандартного, пільгового або багатозонного.Для більшості побутових споживачів ціна становитиме. Водночас для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення житла та не перевищують встановлений ліміт споживання, діятиме пільговий тариф —Зменшити витрати на електроенергію також можна завдяки двозонному лічильнику, який передбачає нижчу вартість електрики в нічні години.Нагадаємо, багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижки на комуналку , але лише якщо дохід на кожного члена родини не перевищує 4 660 гривень на місяць.Уряд вирішив продовжити дію механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що тарифи для людей не зміняться протягом опалювального сезону 2026-2027 років.Стосовно пільгового тарифу. З 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року домогосподарства, які використовують електрику для опалення, зможуть платити за зниженою ставкою, якщо дотримуватимуться певних умов.Пільгова ціна діятиме до 2000 кВт-год споживання на місяць. За все, що спожито понад вказаний ліміт, доведеться платити за звичайним тарифом – 4,32 грн за кВт-год.Просто мати електричні обігрівачі недостатньо, щоб отримати пільгу. Знижена ставка застосовується лише за умови виконання спеціальних вимог для таких домогосподарств.Ще один спосіб зекономити – мати двозонний лічильник. Він окремо враховує споживання вдень та вночі. Зараз нічний тариф становить половину від звичайного, тобто 2,16 грн/кВт-год, а вдень – повну ціну, 4,32 грн/кВт-год.Нічний час триває з 23:00 до 07:00. Щоб користуватися цією знижкою, потрібен спеціальний двозонний лічильник. Найбільше це вигідно тим, хто переносить роботу потужних приладів, як-от бойлер чи пральна машина, на ніч.

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