Росія завдала ударів по Запоріжжю, Чернігівщині й Харківщині: що відомо





Про це повідомили в ДСНС України, пише



Так, у Прилуцькому районі Чернігівщини росіяни атакували ангар приватного підприємства, там травмувань зазнав чоловік. На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка.



На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення.



А в Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа.



Наразі відомо про чотирьох постраждалих — двох жінок віком 22 та 30 років і двох чоловіків віком 40 та 61 рік.



КАБами росіяни вдарили й по Ізюму на Харківщині — падіння боєприпасів пошкодило житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи. В іншому районі КАБ влучив по території приватного сектору, де зазнали пошкоджень та руйнувань більш як 10 приватних будинків.



Постраждали троє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 26 жовтня росіяни завдали удару по Запоріжжю, Харківській і Чернігівській областях, унаслідок чого відомо про поранених і пошкодження.Про це повідомили в ДСНС України, пише Громадське Так, у Прилуцькому районі Чернігівщини росіяни атакували ангар приватного підприємства, там травмувань зазнав чоловік. На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка.На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення.А в Запоріжжі внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа.Наразі відомо про чотирьох постраждалих — двох жінок віком 22 та 30 років і двох чоловіків віком 40 та 61 рік.КАБами росіяни вдарили й по Ізюму на Харківщині — падіння боєприпасів пошкодило житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи. В іншому районі КАБ влучив по території приватного сектору, де зазнали пошкоджень та руйнувань більш як 10 приватних будинків.Постраждали троє людей.

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