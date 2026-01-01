Шлях з окупації триває до 7 днів: як на Волині працює гуманітарний коридор. ВІДЕО





Це єдиний шлях перетину на українсько-білоруському кордоні, котрим українці можуть в'їхати в державу, розповів Віктор Калитка.



Суспільне поспілкувалося з українцями, які перетнули українсько-білоруський кордон.



Люди, які виїхали з окупованих російськими військами територій, долають українсько-білоруський кордон пішки. 80-річна Валентина Гайдай з однією валізою вибралася із міста Дніпрорудне Запорізької області. З її слів, у неї там нікого не лишилося, а діти виїхали у 2022 році.



«Я все чекала, що нас звільняють. Мені все обіцяли, що от, дивіться, скоро, скоро, скоро, скоро... І що, дві квартири залишили, все залишили — і їдемо. Не боїмося, що залишимо, бо вже сил нема там буде. Вроді все добре було б, але не виходить доброго нічого. У нас світла немає вже пів року», — сказала пенсіонерка.



На українській сторонці тих, кому важко пересуватися, волонтери підвозять електрокаром до пункту, де працюють державні та благодійні організації.



Ця 73-річна жінка, яка виїхала із Херсонщини, просила не називати її імені. Жінка розповіла, що далі їде до доньки в Польщу.



«Я тут опираюся і ходжу. У мене були ходунки. Ось такі очки, ось попідручечки водять мене дівчатки, красавиці. Оце таке справа. Закрила хату, сусідам приказала, собачок покормила і поїхала», — розповіла жінка.



Пункт пропуску працює тільки на в'їзд. Інша жінка, з якою поспілкувалося Суспільне, розповіла: їде до України ненадовго, просить не показувати її обличчя і називає причину



— Бо я буду возвращаться, меня там в кутузку посадят.



— А ви звідки?



— Я с окупированой.



— Скажіть, будь ласка, який був шлях, як ви сюди їхали?



— Ой, с этими, с перевозчиками ехали.



— З якої області, звідки?



— Запорожская.



— Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація в тому місті чи селі, де ви живете?



— Та яка ситуация? Света нет с мая месяца. Ну, а так попеременна. То есть, то нет вода. Но отопления ещё не дали.



— Але ви залишаєтесь там, так? Плануєте повернутися чи ні?



— У мене там чоловік лишився.



На кордоні людям надають необхідну допомогу, на постійні основі тут працює 5 благодійних організацій, зазначила фахівчиня з соціальної роботи Ковельської військової адміністрації Ірина Корнелюк.



З її слів, у вересні та жовтні пасажиропотік дещо зменшився — від 30 до 60 людей на добу, а влітку через гумантарний коридор поверталися понад 100 людей щодня.



«Зустрічаємо людей, які виходять з кордону. Ми їх сюди супроводжуємо у модуль і вже тут розказуємо, які вони можуть отримати послуги, як доїхати, де зареєструватися на грошову допомогу, перекусити, відпочити. Ну, Білорусь, Росія — це не так часто. Харківська, Запорізька, буває і Луганська, Донецька області. Але більшість Херсонська останнім часом, Запорізька», — сказала фахівчиня.



Від кордону благодійники безплатно довозять людей до найближчого міста або ж допомагають з ночівлею у транзитному центрі, якщо нікуди їхати, розповіла комунікаційниця благодійного фонду «Карітас-Волинь» Юлія Данилюк.



Більшості людей, яким надають допомогу — понад 60 років. За вересень-жовтень, додала Юлія Данилюк, забезпечили підтримкою тисячу 318 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через гуманітарний коридор на Волині в межах пункту пропуску на кордоні з Білоруссю щодня повертаються в Україну від 50 до 100 людей із тимчасово окупованих територій. Шлях людей із Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей пролягає через Росію, Білорусь і займає орієнтовно 4-7 днів.Це єдиний шлях перетину на українсько-білоруському кордоні, котрим українці можуть в'їхати в державу, розповів Суспільному представник пресслужби Волинського прикордонного загонуСуспільне поспілкувалося з українцями, які перетнули українсько-білоруський кордон.Люди, які виїхали з окупованих російськими військами територій, долають українсько-білоруський кордон пішки. 80-річна Валентина Гайдай з однією валізою вибралася із міста Дніпрорудне Запорізької області. З її слів, у неї там нікого не лишилося, а діти виїхали у 2022 році.«Я все чекала, що нас звільняють. Мені все обіцяли, що от, дивіться, скоро, скоро, скоро, скоро... І що, дві квартири залишили, все залишили — і їдемо. Не боїмося, що залишимо, бо вже сил нема там буде. Вроді все добре було б, але не виходить доброго нічого. У нас світла немає вже пів року», — сказала пенсіонерка.На українській сторонці тих, кому важко пересуватися, волонтери підвозять електрокаром до пункту, де працюють державні та благодійні організації.Ця 73-річна жінка, яка виїхала із Херсонщини, просила не називати її імені. Жінка розповіла, що далі їде до доньки в Польщу.«Я тут опираюся і ходжу. У мене були ходунки. Ось такі очки, ось попідручечки водять мене дівчатки, красавиці. Оце таке справа. Закрила хату, сусідам приказала, собачок покормила і поїхала», — розповіла жінка.Пункт пропуску працює тільки на в'їзд. Інша жінка, з якою поспілкувалося Суспільне, розповіла: їде до України ненадовго, просить не показувати її обличчя і називає причину— Бо я буду возвращаться, меня там в кутузку посадят.— А ви звідки?— Я с окупированой.— Скажіть, будь ласка, який був шлях, як ви сюди їхали?— Ой, с этими, с перевозчиками ехали.— З якої області, звідки?— Запорожская.— Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація в тому місті чи селі, де ви живете?— Та яка ситуация? Света нет с мая месяца. Ну, а так попеременна. То есть, то нет вода. Но отопления ещё не дали.— Але ви залишаєтесь там, так? Плануєте повернутися чи ні?— У мене там чоловік лишився.На кордоні людям надають необхідну допомогу, на постійні основі тут працює 5 благодійних організацій, зазначила фахівчиня з соціальної роботи Ковельської військової адміністрації Ірина Корнелюк.З її слів, у вересні та жовтні пасажиропотік дещо зменшився — від 30 до 60 людей на добу, а влітку через гумантарний коридор поверталися понад 100 людей щодня.«Зустрічаємо людей, які виходять з кордону. Ми їх сюди супроводжуємо у модуль і вже тут розказуємо, які вони можуть отримати послуги, як доїхати, де зареєструватися на грошову допомогу, перекусити, відпочити. Ну, Білорусь, Росія — це не так часто. Харківська, Запорізька, буває і Луганська, Донецька області. Але більшість Херсонська останнім часом, Запорізька», — сказала фахівчиня.Від кордону благодійники безплатно довозять людей до найближчого міста або ж допомагають з ночівлею у транзитному центрі, якщо нікуди їхати, розповіла комунікаційниця благодійного фонду «Карітас-Волинь»Більшості людей, яким надають допомогу — понад 60 років. За вересень-жовтень, додала Юлія Данилюк, забезпечили підтримкою тисячу 318 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію