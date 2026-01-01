На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Міщук, який вважався зниклим безвісти

На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Міщук, який вважався зниклим безвісти
Підтвердилася загибель жителя міста Любомль - Міщука Сергія Ростиславовича, 19.10.1986 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Сергій вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Батьківщини з 19 жовтня 2025 року. На жаль, воїн загинув 19 жовтня 2025 року в населеному пункті Красний Лиман Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і шана Герою!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» громаду буде повідомлено додатково.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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