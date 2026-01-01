В Україні планують запровадити нові податки на криптовалюту: що зміниться і коли

Які податки планують запровадити

Операції з криптовалютою не оподатковуватимуться ПДВ.

Обмін однієї криптовалюти на іншу не підлягатиме оподаткуванню.

Прибуток у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати не оподатковуватиметься.

Що ще зміниться для власників криптовалюти

В Україні готуються запровадити оподаткування операцій із криптовалютою та встановити нові правила роботи ринку віртуальних активів. Відповідний законопроєкт підтримав профільний комітет Верховної Ради.Нові правила можуть запрацювати вже з 1 липня 2027 року.Про це повідомив народний депутат Україниза підсумками засідання парламентського комітету 4 листопада 2026 року.За його словами, комітет підтримав законопроєкт №10225-д, який передбачає врегулювання обігу віртуальних активів в Україні. За відповідне рішення проголосували 20 народних депутатів.Законопроєкт передбачає оподаткування прибутку від операцій із криптовалютою. Податок розраховуватимуть із різниці між вартістю придбання та продажу цифрових активів, за аналогією з операціями із цінними паперами.Для криптовалюти, придбаної раніше, до кінця 2028 року діятиме перехідний період зі зниженою ставкою податку на доходи фізичних осіб — 5%.Крім податкових нововведень, законопроєкт передбачає державне регулювання криптовалютного ринку.Зокрема, криптобіржі, компанії зі зберігання цифрових активів та інші учасники ринку повинні будуть проходити авторизацію.Також запроваджуватимуться правила захисту коштів клієнтів, розгляду скарг та перевірки походження грошей.Регулювання ринку здійснюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України в межах визначених повноважень.За словами Железняка, над документом працювали близько трьох років. Остаточний текст законопроєкту налічує 264 сторінки, а порівняльна таблиця — 1301 сторінку.«Скажу відверто, це, з точки зору законотворчості, за мою кар'єру був найбільший виклик», — зазначив нардеп.Очікується, що закон набере чинності 1 липня 2027 року. Однак для цього документ ще має пройти необхідні парламентські процедури та бути підписаним президентом України.