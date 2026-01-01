Підтвердили загибель воїна з Волині Дмитра Бабського
Сьогодні, 16:07
Ківерцівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Бабського Дмитра Мирославовича, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.
"Дмитро тривалий час вважався зниклим безвісти. На жаль, надійшло офіційне підтвердження його загибелі. Він назавжди залишиться в пам’яті громади як Захисник України, який до останнього виконував свій військовий обов’язок.
Розділяємо біль непоправної втрати. Схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
6 листопада 2026 року в Ківерцівській громаді оголошується День жалоби.
Маршрут траурного кортежу:
Близько 10:30 – зустріч Захисника на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької (спільна молитва).
Далі траурний кортеж рухатиметься вулицями Луцькою, Костюшка, Княгині Ольги, Соборності, Грушевського, Луцькою, Пилипа Орлика до рідної домівки за адресою: вул. Ціолковського, 8а.
Після прощання біля рідного дому відбудеться піша хода вулицями Ціолковського, Парковою, Незалежності та Шевченка до ліцею №3, де пролунає прощальний дзвоник.
Далі процесія прямуватиме до Свято-Покровського собору, де відбудеться заупокійне богослужіння.
Після богослужіння – хода до будинку культури ім. М. Ковальова, де буде оголошено хвилину мовчання під звучання пісні «Плине кача».
Згодом процесія вирушить до озера «Молодіжне», звідки транспортом попрямує на Ківерцівське міське кладовище, до Алеї Слави.
Поховання відбудеться з військовими почестями.
"Просимо жителів громади долучитися до гідного вшанування пам’яті Захисника та за можливості сформувати живий коридор шани вздовж маршруту траурної процесії.
Вічна пам’ять і слава Герою України!" - наголошують у міській раді.
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"Дмитро тривалий час вважався зниклим безвісти. На жаль, надійшло офіційне підтвердження його загибелі. Він назавжди залишиться в пам’яті громади як Захисник України, який до останнього виконував свій військовий обов’язок.
Розділяємо біль непоправної втрати. Схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
6 листопада 2026 року в Ківерцівській громаді оголошується День жалоби.
Маршрут траурного кортежу:
Близько 10:30 – зустріч Захисника на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької (спільна молитва).
Далі траурний кортеж рухатиметься вулицями Луцькою, Костюшка, Княгині Ольги, Соборності, Грушевського, Луцькою, Пилипа Орлика до рідної домівки за адресою: вул. Ціолковського, 8а.
Після прощання біля рідного дому відбудеться піша хода вулицями Ціолковського, Парковою, Незалежності та Шевченка до ліцею №3, де пролунає прощальний дзвоник.
Далі процесія прямуватиме до Свято-Покровського собору, де відбудеться заупокійне богослужіння.
Після богослужіння – хода до будинку культури ім. М. Ковальова, де буде оголошено хвилину мовчання під звучання пісні «Плине кача».
Згодом процесія вирушить до озера «Молодіжне», звідки транспортом попрямує на Ківерцівське міське кладовище, до Алеї Слави.
Поховання відбудеться з військовими почестями.
"Просимо жителів громади долучитися до гідного вшанування пам’яті Захисника та за можливості сформувати живий коридор шани вздовж маршруту траурної процесії.
Вічна пам’ять і слава Герою України!" - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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