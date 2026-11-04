Росія кинула девʼять авіабомб по школі в Комишувасі: вже відомо про 40 загиблих
Сьогодні, 17:03
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області загинуло 40 людей, ще понад 30 можуть бути під завалами, пише УП.
"Вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області...
Залучені всі необхідні служби. Дуже важка операція, дуже непросто і фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти випустили по шлолі в Комишувасі девʼять авіабомб.
Спочатку вони вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.
Зеленський зазначив, що дуже мало реакції світу на цю божевільну атаку. Він додав, що розраховує на реакцію: "Підтримка України з ППО потрібна саме зараз".
2 листопада російські загарбники атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу.
У лікарні Запоріжжя перебувають четверо поранених внаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області, найважчий стан у 22-річної дівчини, яка отримала опіки близько 81% тіла.
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"Вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області...
Залучені всі необхідні служби. Дуже важка операція, дуже непросто і фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти випустили по шлолі в Комишувасі девʼять авіабомб.
Спочатку вони вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.
Зеленський зазначив, що дуже мало реакції світу на цю божевільну атаку. Він додав, що розраховує на реакцію: "Підтримка України з ППО потрібна саме зараз".
2 листопада російські загарбники атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу.
У лікарні Запоріжжя перебувають четверо поранених внаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області, найважчий стан у 22-річної дівчини, яка отримала опіки близько 81% тіла.
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