«Карфаген»: залучили людей із СБУ, ОГП й поліції, які контролювали колцентри. Деталі від НАБУ





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Організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.



Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.



Крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.



До її складу було залучено щонайменше 12 осіб.



«Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості



«Мексиканець» – російський громадянин, засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку



Підлеглі «Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи



«Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції



«Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності



«Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.







Як пише



Прокурор САП Микола Карась повідомив, що, використовуючи дружні зв'язки, зокрема з високопосадовцями керівного складу СБУ «Кримінал» зміг стати співорганізатором злочинної організації. За словами Абакумова, серед цих друзів були й посадовці СБУ, причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності.



«Мексиканець», за даними САП, співпрацював з ФСБ Росії. Це зафіксовано перехопленням розмов цього фігуранта, в яких він обговорював допомогу співробітникам російської спецслужби.



Крім наркобізнесу, угруповання займалося шахрайськими колцентрами. Саме «Кримінал», за версією слідства, організував передачу хабарів правоохоронцям, аби ті не перешкоджали роботі. Йдеться про представників СБУ, Нацполу і прокуратури. Стандартна сума – $7000 на місяць з одного колцентру. Кошти сплачували до 5 числа кожного місяця через криптовалюту на спеціальний гаманець правоохоронців. В обмін на це протягом цього місяця їм обіцяли відсутність обшуків.



«Учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів», – повідомили в НАБУ.



Там працювали не менше 2700 людей, які щоденно обшукували українців та іноземців.



«За вирішення питань із поліцією відповідав "Прайс" – чинний співробітник Нацполу, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань», – сказав Абакумов.



З січня по липень цього року «Прайс» отримував кошти за те, аби поліція не приходила щ обшуками до колцентрів, повідомив він. Але одного разу домовленість провалилася: зловмисники помилилися з адресою, і до концентру прийшли зі слідчими діями. Вилучену техніку зловмисники повертали через Печерський райсуд і підтасовку розподілу справи на конкретного суддю.



Після вказівки президента України посилити боротьбу з колцентрами підозрювані вирішили згорнути діяльність з 1 серпня. Але колцентри були не єдиним бізнесом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.Про це повідомили у НАБУ.Організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.Крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.До її складу було залучено щонайменше 12 осіб.– ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості– російський громадянин, засновник «Хімпрому». Перебуває в розшукуПідлеглі «Криміналу», які були виконавцями брудної роботи– один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції– ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності– високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.Як пише LB.ua , Абакумов повідомив, що наркосиндикат «Хімпром» після початку повномасштабної війни посил вплив в Україні і за кордоном. Його очільник для розбудови бізнесу в Україні залучив «Кримінала». Той звернувся до правоохоронців-земляків з Житомирської області.Прокурор САПповідомив, що, використовуючи дружні зв'язки, зокрема з високопосадовцями керівного складу СБУ «Кримінал» зміг стати співорганізатором злочинної організації. За словами Абакумова, серед цих друзів були й посадовці СБУ, причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності.«Мексиканець», за даними САП, співпрацював з ФСБ Росії. Це зафіксовано перехопленням розмов цього фігуранта, в яких він обговорював допомогу співробітникам російської спецслужби.Крім наркобізнесу, угруповання займалося шахрайськими колцентрами. Саме «Кримінал», за версією слідства, організував передачу хабарів правоохоронцям, аби ті не перешкоджали роботі. Йдеться про представників СБУ, Нацполу і прокуратури. Стандартна сума – $7000 на місяць з одного колцентру. Кошти сплачували до 5 числа кожного місяця через криптовалюту на спеціальний гаманець правоохоронців. В обмін на це протягом цього місяця їм обіцяли відсутність обшуків.«Учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів», – повідомили в НАБУ.Там працювали не менше 2700 людей, які щоденно обшукували українців та іноземців.«За вирішення питань із поліцією відповідав "Прайс" – чинний співробітник Нацполу, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань», – сказав Абакумов.З січня по липень цього року «Прайс» отримував кошти за те, аби поліція не приходила щ обшуками до колцентрів, повідомив він. Але одного разу домовленість провалилася: зловмисники помилилися з адресою, і до концентру прийшли зі слідчими діями. Вилучену техніку зловмисники повертали через Печерський райсуд і підтасовку розподілу справи на конкретного суддю.Після вказівки президента України посилити боротьбу з колцентрами підозрювані вирішили згорнути діяльність з 1 серпня. Але колцентри були не єдиним бізнесом.

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