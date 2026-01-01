У Луцьку зник кликун «Іванко Чистий» з вулиці Лесі Українки

У Луцьку зник кликун «Іванко Чистий» з вулиці Лесі Українки
У Луцьку зникла міні-скульптура кликуна «Іванко Чистий», яка була встановлена біля будинку №16 на вулиці Лесі Українки.

Про це у коментарі Суспільному 4 листопада розповіла начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Мойсіюк. З її слів, це один з найновіших луцьких кликунів, який з'явився менш як два місяці тому в центрі міста.

«Орієнтовно він зник на вихідних. Викликали поліцію, тривають слідчі дії, — сказала посадовиця. — Камер багато на вулиці Лисі Українки і ці люди, які це зробили, будуть знайдені і покарані».

Керівниця управління туризму та промоції міста спілкувалася зі скульпторкою Ніною Музичко, яка є авторкою фігури. Майстриня запевнила, що «Іванко Чистий» був міцно прикріплений.

«Як і у всіх інших кликунів, там міцна арматура. Скульпторка каже, що не повинні були би зняти його, але, як бачимо, можуть зняти. Інше питання для чого? Є люди, які хочуть взяти чуже. Оце біда», — говорить Катерина Мойсіюк.

Кликуна «Іванко Чистий» встановили як символ екологічної свідомості лучан і в управлінні туризму та промоції міста очікують, що він повернеться на своє місце.

Як додала Катерина Мойсіюк, усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування скульптури або помітив щось підозріле 31 жовтня — 1 листопада, просять повідомити про це на лінію 102 або Управління туризму та промоції міста.

Довідково: Кликун (або глашатай) — давня професія, яка полягала в інформуванні жителів міст доби Середньовіччя (XV-XVII ст.). Кликуни повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба.

Проєкт «Луцький кликун» започаткували у 2015 році управлінням туризму та промоції Луцької міської ради для підвищення туристичної привабливості міста. Скульптури кликунів стали частиною туристичних маршрутів і квестів, а також популярними серед місцевих жителів.

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Теги: Луцьк, кликун
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