У Луцьку 21 будинок - без опалення: коли відновлять тепло. ВІДЕО





Про це Антон Безносиков.



Опалювальний сезон у Луцьку розпочався 29 жовтня. Станом на 4 листопада підприємство подає тепло у 742 житлові будинки — це орієнтовно 96% від загальної кількості будинків у місті. Загалом централізованим опаленням користуються 125 тисяч споживачів.



Один із поривів на тепломережі стався у дворі на вулиці Кравчука та Конякіна. Там зафіксували два витоки.



«Один із цих витоків з прив'язкою на вулиці Кравчука, 19, інший — на вулиці Конякіна, 37. Через ці два витоки без опалення залишаються сім житлових будинків», — розповів Антон Безносиков.



Місця пошкоджень уже знайшли. Комунальники проводять земляні роботи, відкачують воду з тепломереж, вирізають пошкоджені ділянки труб та зварюють їх.



«Одягаємо по дві-три кофти»



Без опалення у квартирі на восьмому поверсі будинку на вулиці Кравчука, 19б залишається Алла Гуменюк. Жінка каже, що через холод змушена одягати кілька кофт і вкриватися додатковими ковдрами.



«Ну, ось холодні батареї. Опалення так і немає. Замерзаємо, включаємо духовку, одягаємося по дві-три кофти, а ще як лягти, то ковдрою накриваємося. Тоді комфортно», — говорить лучанка.



Зношені тепломережі



За словами речника ДКП «Луцьктепло» Антона Безносикова, однією з причин регулярних поривів є зношеність теплових мереж. Підприємство експлуатує 131 кілометр трубопроводів, майже три чверті з них потребують заміни.



«Майже 75% теплових мереж — у зношеному стані. Це труби, які вичерпали свій експлуатаційний потенціал і потребують заміни», — пояснив речник.



Експерт з енергоефективності Всеукраїнської громадської організації «Екоклуб» Михайло Лук'яник говорить: проблеми зі зношеними тепломережами характерні не лише для Луцька, а й для інших міст України. Системи централізованого теплопостачання будували десятки років тому, а через брак коштів на модернізацію їхній ресурс поступово вичерпується.



«Система централізованого теплопостачання закладалася 50-60 років тому. Підприємства не в змозі замінити ці мережі на нові, попередньо утеплені, які будуть уникати не лише аварійних відключень, а й зберігати багато тепла», — пояснив експерт.



Водночас, за словами Михайла Лук'яника, Луцьк має результати у модернізації теплової інфраструктури. Зокрема, в місті за останні роки замінили значну частину мереж, а Волинська область є лідером за впровадженням проєктів енергоефективності в багатоквартирних будинках у межах програми «Енергодім».



Приклад модернізації будинку у Луцьку



Одним із прикладів модернізації є будинок на вулиці Захисників України, 43. Його звели 38 років тому, а заходи з енергоефективності тут почали впроваджувати шість років тому. Голова ОСББ «Синій Дім — 43» Олена Завєдєєва розповідає: у будинку замінили труби в підвалі та на горищі, утеплили їх, модернізували систему опалення, замінили вікна й батареї у квартирах.



«Співвласники підготувалися до опалювального сезону заздалегідь. Ми повністю поміняли всі труби в підвалі, на горищі, утеплили їх за програмою "Енергодім", утеплили будинок, у квартирах ми поміняли батареї, вікна, поставили резервне живлення», — розповіла Олена Завєдєєва.



Торік на даху будинку також встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт.



Вона забезпечує роботу індивідуального теплового пункту, двох із чотирьох ліфтів, домофона, освітлення у під'їздах та камер відеоспостереження. Крім того, у кожному під'їзді облаштували пункт незламності з розетками.



Михайло Лук'яник пояснює: утеплення будинку та модернізація системи опалення допомагають довше зберігати тепло навіть під час аварійних відключень.



«Якщо будинки модернізовані, утеплені, мають хорошу модернізовану систему теплопостачання, встановлений індивідуальний тепловий пункт, то такий будинок переживе тимчасові відключення, пориви. Тому що там тепло зберігатиметься довше», — зазначив експерт.



Як працюють котельні



У Луцьку також продовжують працювати всі 43 котельні ДКП «Луцьктепло». Одна з них забезпечує гаряче водопостачання для кількох десятків будинків упродовж року, а під час опалювального сезону подає тепло. За словами операторки котельні Олени Кисельової, тут працюють три котли, один із яких може бути резервним у разі несправності іншого.



«Коли виходить з ладу один, є завжди в резерві інший. Котли старі, але замінено пальникову систему, автоматику на новітню. Наша котельня працює на газі, але є ще твердопаливний котел. Тому якщо буде така потреба, то запускається твердопаливна котельня в роботу», — розповіла Олена Кисельова.



За інформацією ДКП «Луцьктепло», більшість витоків на тепломережах у місті планують ліквідувати орієнтовно до кінця тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку станом на 4 листопада без опалення залишаються 21 багатоквартирний будинок. Від початку опалювального сезону на тепломережах міста фіксують витоки, через які частина споживачів тимчасово залишається без тепла. Більшість аварійних ситуацій комунальники планують ліквідувати до кінця тижня.Про це Суспільному розповів речник Державного комунального підприємства «Луцьктепло»Опалювальний сезон у Луцьку розпочався 29 жовтня. Станом на 4 листопада підприємство подає тепло у 742 житлові будинки — це орієнтовно 96% від загальної кількості будинків у місті. Загалом централізованим опаленням користуються 125 тисяч споживачів.Один із поривів на тепломережі стався у дворі на вулиці Кравчука та Конякіна. Там зафіксували два витоки.«Один із цих витоків з прив'язкою на вулиці Кравчука, 19, інший — на вулиці Конякіна, 37. Через ці два витоки без опалення залишаються сім житлових будинків», — розповів Антон Безносиков.Місця пошкоджень уже знайшли. Комунальники проводять земляні роботи, відкачують воду з тепломереж, вирізають пошкоджені ділянки труб та зварюють їх.Без опалення у квартирі на восьмому поверсі будинку на вулиці Кравчука, 19б залишається. Жінка каже, що через холод змушена одягати кілька кофт і вкриватися додатковими ковдрами.«Ну, ось холодні батареї. Опалення так і немає. Замерзаємо, включаємо духовку, одягаємося по дві-три кофти, а ще як лягти, то ковдрою накриваємося. Тоді комфортно», — говорить лучанка.За словами речника ДКП «Луцьктепло» Антона Безносикова, однією з причин регулярних поривів є зношеність теплових мереж. Підприємство експлуатує 131 кілометр трубопроводів, майже три чверті з них потребують заміни.«Майже 75% теплових мереж — у зношеному стані. Це труби, які вичерпали свій експлуатаційний потенціал і потребують заміни», — пояснив речник.Експерт з енергоефективності Всеукраїнської громадської організації «Екоклуб»говорить: проблеми зі зношеними тепломережами характерні не лише для Луцька, а й для інших міст України. Системи централізованого теплопостачання будували десятки років тому, а через брак коштів на модернізацію їхній ресурс поступово вичерпується.«Система централізованого теплопостачання закладалася 50-60 років тому. Підприємства не в змозі замінити ці мережі на нові, попередньо утеплені, які будуть уникати не лише аварійних відключень, а й зберігати багато тепла», — пояснив експерт.Водночас, за словами Михайла Лук'яника, Луцьк має результати у модернізації теплової інфраструктури. Зокрема, в місті за останні роки замінили значну частину мереж, а Волинська область є лідером за впровадженням проєктів енергоефективності в багатоквартирних будинках у межах програми «Енергодім».Одним із прикладів модернізації є будинок на вулиці Захисників України, 43. Його звели 38 років тому, а заходи з енергоефективності тут почали впроваджувати шість років тому. Голова ОСББ «Синій Дім — 43» Олена Завєдєєва розповідає: у будинку замінили труби в підвалі та на горищі, утеплили їх, модернізували систему опалення, замінили вікна й батареї у квартирах.«Співвласники підготувалися до опалювального сезону заздалегідь. Ми повністю поміняли всі труби в підвалі, на горищі, утеплили їх за програмою "Енергодім", утеплили будинок, у квартирах ми поміняли батареї, вікна, поставили резервне живлення», — розповіла Олена Завєдєєва.Торік на даху будинку також встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт.Вона забезпечує роботу індивідуального теплового пункту, двох із чотирьох ліфтів, домофона, освітлення у під'їздах та камер відеоспостереження. Крім того, у кожному під'їзді облаштували пункт незламності з розетками.Михайло Лук'яник пояснює: утеплення будинку та модернізація системи опалення допомагають довше зберігати тепло навіть під час аварійних відключень.«Якщо будинки модернізовані, утеплені, мають хорошу модернізовану систему теплопостачання, встановлений індивідуальний тепловий пункт, то такий будинок переживе тимчасові відключення, пориви. Тому що там тепло зберігатиметься довше», — зазначив експерт.У Луцьку також продовжують працювати всі 43 котельні ДКП «Луцьктепло». Одна з них забезпечує гаряче водопостачання для кількох десятків будинків упродовж року, а під час опалювального сезону подає тепло. За словами операторки котельні Олени Кисельової, тут працюють три котли, один із яких може бути резервним у разі несправності іншого.«Коли виходить з ладу один, є завжди в резерві інший. Котли старі, але замінено пальникову систему, автоматику на новітню. Наша котельня працює на газі, але є ще твердопаливний котел. Тому якщо буде така потреба, то запускається твердопаливна котельня в роботу», — розповіла Олена Кисельова.За інформацією ДКП «Луцьктепло», більшість витоків на тепломережах у місті планують ліквідувати орієнтовно до кінця тижня.

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