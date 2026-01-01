Ретранслятори в Білорусі не працювали протягом тижня, - ДПСУ





Про це повідомив у коментарі Андрій Демченко.



«Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів», - сказав речник.



За його словами, востаннє роботу такого ретранслятора на території Білорусі фіксували минулого тижня.



Речник також додав, що на кордоні з Білоруссю не спостерігають спроб нарощування угруповань або зосередження техніки чи особового складу по напрямку кордону України.



«Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, бо ця країна продовжує максимально перебувати під впливом Кремля і загроза з боку Білорусі для нас нікуди не зникає», - підсумував Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна прикордонна служба України протягом останнього тижня не фіксувала роботи ретрансляторів на території Білорусі, які передають сигнал для російських ударних безпілотників.Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник ДПСУ«Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів», - сказав речник.За його словами, востаннє роботу такого ретранслятора на території Білорусі фіксували минулого тижня.Речник також додав, що на кордоні з Білоруссю не спостерігають спроб нарощування угруповань або зосередження техніки чи особового складу по напрямку кордону України.«Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, бо ця країна продовжує максимально перебувати під впливом Кремля і загроза з боку Білорусі для нас нікуди не зникає», - підсумував Демченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію