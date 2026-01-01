Ретранслятори в Білорусі не працювали протягом тижня, - ДПСУ
Сьогодні, 19:07
Державна прикордонна служба України протягом останнього тижня не фіксувала роботи ретрансляторів на території Білорусі, які передають сигнал для російських ударних безпілотників.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів», - сказав речник.
За його словами, востаннє роботу такого ретранслятора на території Білорусі фіксували минулого тижня.
Речник також додав, що на кордоні з Білоруссю не спостерігають спроб нарощування угруповань або зосередження техніки чи особового складу по напрямку кордону України.
«Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, бо ця країна продовжує максимально перебувати під впливом Кремля і загроза з боку Білорусі для нас нікуди не зникає», - підсумував Демченко.
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Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів», - сказав речник.
За його словами, востаннє роботу такого ретранслятора на території Білорусі фіксували минулого тижня.
Речник також додав, що на кордоні з Білоруссю не спостерігають спроб нарощування угруповань або зосередження техніки чи особового складу по напрямку кордону України.
«Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, бо ця країна продовжує максимально перебувати під впливом Кремля і загроза з боку Білорусі для нас нікуди не зникає», - підсумував Демченко.
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