Якою буде погода на Волині у четвер, 5 листопада

Якою буде погода на Волині у четвер, 5 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 4 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 5 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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