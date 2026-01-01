Якою буде погода на Волині у четвер, 5 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 4 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.
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