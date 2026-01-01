У Луцьку ДТП: тролейбус зіткнувся із легковиком





На місці працює патрульна поліція і медики.



Попередньо, є травмований.



Подробиці автопригоди - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька, на проспекті Волі сталася ДТП за участю тролейбуса та електроавтомобіля Hyundai, передає кореспондент Суспільного На місці працює патрульна поліція і медики.Попередньо, є травмований.Подробиці автопригоди - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію