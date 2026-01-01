У Луцьку ДТП: тролейбус зіткнувся із легковиком
Сьогодні, 20:17
У центрі Луцька, на проспекті Волі сталася ДТП за участю тролейбуса та електроавтомобіля Hyundai, передає кореспондент Суспільного.
На місці працює патрульна поліція і медики.
Попередньо, є травмований.
Подробиці автопригоди - згодом.
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На місці працює патрульна поліція і медики.
Попередньо, є травмований.
Подробиці автопригоди - згодом.
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