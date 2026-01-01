У Луцьку взялися за дорогу, яку не ремонтували майже 20 років. ФОТО





Про це інформують на сайті



Стан дороги роками створював серйозні незручності для людей. У дощову погоду тут утворювалося болото, автомобілі розбивали покриття, бруд потрапляв у двори та на колеса машин. Пересуватися вулицею було складно і пішоходам, і водіям. Особливо важко доводилося батькам із дитячими візочками, людям старшого віку та маломобільним мешканцям. За словами людей, сюди не завжди погоджувалися приїжджати навіть таксі та служби доставки.



Мешканці неодноразово намагалися привернути увагу до проблеми: зверталися до різних інстанцій, писали скарги, подавали депутатські запити. Однак роками ситуація залишалася незмінною.





«Чесно, я не вірила, що це може статися. Ми роками ходили, писали скарги, депутатські запити, але нас ніби футболили. А зараз нарешті розпочалися роботи. Дуже дякуємо Андрію Разумовському та міській раді за те, що так оперативно відреагували. У такий непростий час вдалося зрушити це питання з місця», — розповіла місцева мешканка.



За словами іншої жительки, яка проживає на вулиці близько 20 років, за весь цей час суттєвих змін не відбувалося. А старожили кажуть, що проблема значно давніша.



Від звернень до конкретних робіт

Питання стану дороги на Степовій порушили під час зустрічі секретаря міської ради Андрія Разумовського з мешканцями 15 вересня. Тоді на місці оглянули проблемну ділянку та визначили, які роботи можна виконати першочергово, щоб покращити проїзд і прохід вулицею.



Нині ці домовленості перейшли в практичну площину. Підрядник розпочав роботи в понеділок. Загальна протяжність вулиці становить орієнтовно 2,5 кілометра.



Під час виїзду на об’єкт Андрій Разумовський розповів, що станом на сьогодні вже половину вулиці прогрейдерували. Наступний етап — облаштування канав для відведення води, вирівнювання та ущільнення дорожнього покриття.



«Підрядник приступив до робіт у понеділок. Сьогодні вже половина вулиці прогрейдерована. Зараз працюватимемо над водовідведенням, після чого ще раз вирівняємо та ущільнимо покриття. Орієнтовно за два тижні дорога буде у значно кращому стані», — зазначив Андрій Разумовський.





Важливо, що наразі йдеться не про асфальтування, а про першочергове покращення стану ґрунтової дороги: грейдерування, підсипання за потреби, облаштування водовідведення та ущільнення покриття.



Для мешканців Степової початок робіт — це не просто робота дорожньої техніки.



Під час зустрічі вони дякували за оперативну реакцію та наголошували, наскільки важливими є ці зміни для повсякденного життя.



Попереду ще чимало роботи, однак перший важливий крок уже зроблено.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Степовій нарешті взялися за покращення стану дороги, на ремонт якої місцеві мешканці чекали понад 20 років. Після численних звернень і скарг тут розпочали дорожні роботи, які мають суттєво полегшити пересування вулицею для водіїв і пішоходів.Про це інформують на сайті Луцької міської ради Стан дороги роками створював серйозні незручності для людей. У дощову погоду тут утворювалося болото, автомобілі розбивали покриття, бруд потрапляв у двори та на колеса машин. Пересуватися вулицею було складно і пішоходам, і водіям. Особливо важко доводилося батькам із дитячими візочками, людям старшого віку та маломобільним мешканцям. За словами людей, сюди не завжди погоджувалися приїжджати навіть таксі та служби доставки.Мешканці неодноразово намагалися привернути увагу до проблеми: зверталися до різних інстанцій, писали скарги, подавали депутатські запити. Однак роками ситуація залишалася незмінною.«Чесно, я не вірила, що це може статися. Ми роками ходили, писали скарги, депутатські запити, але нас ніби футболили. А зараз нарешті розпочалися роботи. Дуже дякуємо Андрію Разумовському та міській раді за те, що так оперативно відреагували. У такий непростий час вдалося зрушити це питання з місця», — розповіла місцева мешканка.За словами іншої жительки, яка проживає на вулиці близько 20 років, за весь цей час суттєвих змін не відбувалося. А старожили кажуть, що проблема значно давніша.Питання стану дороги на Степовій порушили під час зустрічі секретаря міської ради Андрія Разумовського з мешканцями 15 вересня. Тоді на місці оглянули проблемну ділянку та визначили, які роботи можна виконати першочергово, щоб покращити проїзд і прохід вулицею.Нині ці домовленості перейшли в практичну площину. Підрядник розпочав роботи в понеділок. Загальна протяжність вулиці становить орієнтовно 2,5 кілометра.Під час виїзду на об’єктрозповів, що станом на сьогодні вже половину вулиці прогрейдерували. Наступний етап — облаштування канав для відведення води, вирівнювання та ущільнення дорожнього покриття.«Підрядник приступив до робіт у понеділок. Сьогодні вже половина вулиці прогрейдерована. Зараз працюватимемо над водовідведенням, після чого ще раз вирівняємо та ущільнимо покриття. Орієнтовно за два тижні дорога буде у значно кращому стані», — зазначив Андрій Разумовський.Важливо, що наразі йдеться не про асфальтування, а про першочергове покращення стану ґрунтової дороги: грейдерування, підсипання за потреби, облаштування водовідведення та ущільнення покриття.Для мешканців Степової початок робіт — це не просто робота дорожньої техніки.Під час зустрічі вони дякували за оперативну реакцію та наголошували, наскільки важливими є ці зміни для повсякденного життя.Попереду ще чимало роботи, однак перший важливий крок уже зроблено.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію