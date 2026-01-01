ДТП на військовому полігоні під Володимиром: як покарали водія

ДТП на військовому полігоні під Володимиром: як покарали водія
На території танкового полігону військової частини у Володимирському районі вантажівка «VOLVO» наїхала на пішохода. Водій їхав польовою дорогою, не роздивився довкола й збив чоловіка, який стояв ліворуч від машини.

Про це журналісти «БУГу» дізналися з ухвали Володимирського міського суду від 30-го жовтня.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – багатоуламковий злам кісток лівої гомілки. Дії водія кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня).

У суді адвокатка водія попросила закрити справу, оскільки той примирився з потерпілим. Представник травмованого чоловіка підтвердив, що винуватець повністю відшкодував збитки й претензій до нього немає.

У результаті суд закрив кримінальне провадження та звільнив водія від відповідальності. Чоловік має сплатити трохи більше 7-ми тисяч гривень за проведення експертизи. Арешт із вантажівки з напівпричепом зняли та повернули її власникові.

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Теги: суд, покарання
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