ДТП на військовому полігоні під Володимиром: як покарали водія





Про це журналісти



Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – багатоуламковий злам кісток лівої гомілки. Дії водія кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня).



У суді адвокатка водія попросила закрити справу, оскільки той примирився з потерпілим. Представник травмованого чоловіка підтвердив, що винуватець повністю відшкодував збитки й претензій до нього немає.



У результаті суд закрив кримінальне провадження та звільнив водія від відповідальності. Чоловік має сплатити трохи більше 7-ми тисяч гривень за проведення експертизи. Арешт із вантажівки з напівпричепом зняли та повернули її власникові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території танкового полігону військової частини у Володимирському районі вантажівка «VOLVO» наїхала на пішохода. Водій їхав польовою дорогою, не роздивився довкола й збив чоловіка, який стояв ліворуч від машини.Про це журналісти «БУГу» дізналися з ухвали Володимирського міського суду від 30-го жовтня.Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – багатоуламковий злам кісток лівої гомілки. Дії водія кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня).У суді адвокатка водія попросила закрити справу, оскільки той примирився з потерпілим. Представник травмованого чоловіка підтвердив, що винуватець повністю відшкодував збитки й претензій до нього немає.У результаті суд закрив кримінальне провадження та звільнив водія від відповідальності. Чоловік має сплатити трохи більше 7-ми тисяч гривень за проведення експертизи. Арешт із вантажівки з напівпричепом зняли та повернули її власникові.

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