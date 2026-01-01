Скільки коштує допомога ритуальних служб на Волині: огляд тарифів





Журналісти



У луцькій ритуальній службі «Ритуал+» пояснили, що вартість повного комплексу послуг залежить від обраної домовини та того, що саме потрібно родині. Ціна домовини становить від 4 до 16 тисяч гривень. Фіксованих пакетів послуг немає, а вартість перенесення тіла визначають індивідуально — зокрема, зважають на вагу домовини й тіла.



У Нововолинську ритуальна служба «Реквієм» бере 600 гривень за перенесення тіла на перший поверх. За кожен наступний поверх додають 100 гривень. Така сама вартість діє і для винесення тіла з квартири. Наприклад, за перенесення з третього поверху до квартири та назад потрібно заплатити 1 600 гривень.



Опускання труни в могилу на міському кладовищі коштує 6 тисяч гривень. У службі також можуть надати катафалк.



У Ковелі ритуальна служба «Ритуал» бере 500 гривень за одного працівника. Зазвичай для перенесення труни залучають трьох або чотирьох людей, тож послуга коштує приблизно від 1 500 до 2 тисяч гривень. Опусканням труни в могилу займаються працівники місцевого кладовища.



За словами отця Андрія Гайдая, клірика храму Святої Катерини жіночого монастиря Василія Великого у Луцьку, місце прощання залежить від волі померлого, рішення родини та її фінансових можливостей. Церква рекомендує проводити відспівування у храмі, однак остаточний вибір залишається за рідними.



Прощання вдома — один із найекономніших варіантів. Якщо родина вирішує залишити тіло померлого у квартирі, їй не потрібно оплачувати перебування в каплиці, будинку панахиди чи іншому приміщенні. Адже у таких закладах можуть стягувати плату за кожну годину перебування.



«Деякі хочуть, щоб відспівування було вдома, і в цьому немає нічого поганого. Дехто хоче, щоб відспівування відбулося саме в храмі. З мого досвіду, є навіть такі випадки, коли відспівування відбувається відразу на кладовищі».



Водночас сам священник надає перевагу тому, щоб прощання відбувалося і вдома, і в храмі, а завершувалося на кладовищі. Проте остаточне рішення залишається за родиною.



Отець Андрій також пояснив, що церква не забороняє рідним нести труну. За його словами, це може бути останнім виявом любові та пошани до померлого.



Він також пригадав випадок із власної родини, коли бабусю, яка мала 12 дітей, потрібно було винести з дому. Тоді він, як священник, запропонував її синам самостійно провести матір в останню путь.



«Я, як священник кажу: «Мама ваша вас народила, носила на руках. Ну що, давайте тепер і ви їй послужіть востаннє, винесіть її з честю».



І ось ці семеро хлопців винесли маму на руках, поклали в домовину. І ця похоронна хода була аж до церкви, а потім уже до самого моменту її поховання. Це настільки зворушливо».



Водночас священник наголосив, що рідних не варто змушувати нести труну, якщо їм надто важко через горе чи страх. У такому разі допомогти можуть друзі або інші близькі люди.



Переконання, що родичам не можна нести труну, отець Андрій назвав забобоном, а не церковною забороною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні померлих не завжди можуть самостійно винести тіло з квартири чи опустити труну в могилу, тож звертаються за допомогою до ритуальних служб. На Волині вартість таких послуг залежить від міста, поверху та кількості залучених працівників.Журналісти ВСН зібрали акутальні ціни в Луцьку, Нововолинську та Ковелі, а священник пояснив, де можна провести прощання і чи можуть рідні нести труну.У луцькій ритуальній службі «Ритуал+» пояснили, що вартість повного комплексу послуг залежить від обраної домовини та того, що саме потрібно родині. Ціна домовини становить від 4 до 16 тисяч гривень. Фіксованих пакетів послуг немає, а вартість перенесення тіла визначають індивідуально — зокрема, зважають на вагу домовини й тіла.У Нововолинську ритуальна служба «Реквієм» бере 600 гривень за перенесення тіла на перший поверх. За кожен наступний поверх додають 100 гривень. Така сама вартість діє і для винесення тіла з квартири. Наприклад, за перенесення з третього поверху до квартири та назад потрібно заплатити 1 600 гривень.Опускання труни в могилу на міському кладовищі коштує 6 тисяч гривень. У службі також можуть надати катафалк.У Ковелі ритуальна служба «Ритуал» бере 500 гривень за одного працівника. Зазвичай для перенесення труни залучають трьох або чотирьох людей, тож послуга коштує приблизно від 1 500 до 2 тисяч гривень. Опусканням труни в могилу займаються працівники місцевого кладовища.За словами отця, клірика храму Святої Катерини жіночого монастиря Василія Великого у Луцьку, місце прощання залежить від волі померлого, рішення родини та її фінансових можливостей. Церква рекомендує проводити відспівування у храмі, однак остаточний вибір залишається за рідними.Прощання вдома — один із найекономніших варіантів. Якщо родина вирішує залишити тіло померлого у квартирі, їй не потрібно оплачувати перебування в каплиці, будинку панахиди чи іншому приміщенні. Адже у таких закладах можуть стягувати плату за кожну годину перебування.«Деякі хочуть, щоб відспівування було вдома, і в цьому немає нічого поганого. Дехто хоче, щоб відспівування відбулося саме в храмі. З мого досвіду, є навіть такі випадки, коли відспівування відбувається відразу на кладовищі».Водночас сам священник надає перевагу тому, щоб прощання відбувалося і вдома, і в храмі, а завершувалося на кладовищі. Проте остаточне рішення залишається за родиною.Отець Андрій також пояснив, що церква не забороняє рідним нести труну. За його словами, це може бути останнім виявом любові та пошани до померлого.Він також пригадав випадок із власної родини, коли бабусю, яка мала 12 дітей, потрібно було винести з дому. Тоді він, як священник, запропонував її синам самостійно провести матір в останню путь.«Я, як священник кажу: «Мама ваша вас народила, носила на руках. Ну що, давайте тепер і ви їй послужіть востаннє, винесіть її з честю».І ось ці семеро хлопців винесли маму на руках, поклали в домовину. І ця похоронна хода була аж до церкви, а потім уже до самого моменту її поховання. Це настільки зворушливо».Водночас священник наголосив, що рідних не варто змушувати нести труну, якщо їм надто важко через горе чи страх. У такому разі допомогти можуть друзі або інші близькі люди.Переконання, що родичам не можна нести труну, отець Андрій назвав забобоном, а не церковною забороною.

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