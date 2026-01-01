Домашня молочка дорожчає: продавці на луцькому ринку пояснили, чому піднімають ціни





Про це йдеться у новому випуску програми «Базарний день» телеканалу



Під час спілкування з продавцями журналістка з’ясувала, що вартість продукції залежить від її виду, жирності та виробника. Зокрема, одна з продавчинь розповіла, що раніше продавала сметану по 110–120 гривень за літр, а тепер ціна становить 140 гривень. За її словами, це подорожчання відбулося приблизно протягом останнього місяця.



Жінка пов’язує зміну цін із вартістю пального та жому, а також із сезонним зменшенням кількості молока. За її словами, зараз продукції стає менше, тому вона дорожчає.



Інший продавець назвав такі ціни: молоко – 50 гривень за літр, півтора літра – 75 гривень, сепараторний сир – 130 гривень за кілограм, масло – 500 гривень.



Водночас інший господар продавав молоко дешевше – по 40 гривень за літр, а сир – по 140 гривень за кілограм. Чоловік тримає дві корови й привозить до Луцька невелику кількість домашньої продукції. Зокрема, за один раз може привезти близько 10 літрів молока, два-три літри сметани та приблизно кілограм сиру.



Ще одна продавчиня розповіла, що зараз молока в господарствах стало значно менше. Вона пов’язує це із сезонністю, нестачею кормів і посухою. Жінка приїжджає на луцький ринок приблизно за 50 кілометрів. За її словами, лише на дорогу в обидва боки доводиться витрачати близько 100 гривень, а також платити за торгове місце. При цьому немає гарантії, що всю продукцію вдасться продати.



Окрім звичайного масла, сиру та сметани, на ринку можна знайти й менш поширені молочні продукти. Одна з продавчинь привозить домашнє топлене масло гхі. Його виготовляють із вершкового масла шляхом тривалого перетоплювання, під час якого відокремлюють зайві домішки та піну. За словами жінки, такий продукт довго зберігається і має виразний аромат.



Коштує топлене масло 750 гривень за пів кілограма. Продавчиня пояснила, що для виготовлення такої кількості потрібно приблизно 1,5 кілограма звичайного масла. Гхі вона робить переважно на замовлення, адже цей продукт знають не всі покупці.



Також жінка продає сепараторний сир і сироп із шишок. Останній, за її словами, теж має своїх поціновувачів.



Продавці кажуть, що утримувати корів стає дедалі складніше. У селах поголів’я худоби скорочується: люди здають корів, адже їх потрібно годувати, заготовляти сіно та доглядати за ними. Одна із жінок розповіла, що в її селі залишилося близько 15 корів, а лише цієї осені господарі здали щонайменше трьох тварин.



Попри труднощі, господиня поки не планує відмовлятися від своєї корови. Каже, що звикла до домашнього молока й хоче мати власні продукти для себе та дітей.



Вона також пояснила, що кількість і якість молочної продукції залежать від годування тварини. Якщо корову годувати зерном та іншими поживними кормами, молоко буде жирнішим, а з нього можна отримати більше масла. Якщо ж у раціоні переважно сіно, жирність молока буде нижчою.



Продавці та покупці підсумовують: хоча домашня «молочка» подорожчала, якість натурального продукту залишається головним чинником, чому містяни продовжують обирати саме ринок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку зросли ціни на домашню молочну продукцію. Продавці пояснюють це подорожчанням пального та кормів, сезонним зменшенням надоїв і скороченням кількості корів у господарствах. Попри вищі ціни, покупці продовжують купувати молоко, сир, сметану та масло.Про це йдеться у новому випуску програми «Базарний день» телеканалу «Конкурент Волинь» Під час спілкування з продавцями журналістка з’ясувала, що вартість продукції залежить від її виду, жирності та виробника. Зокрема, одна з продавчинь розповіла, що раніше продавала сметану по 110–120 гривень за літр, а тепер ціна становить 140 гривень. За її словами, це подорожчання відбулося приблизно протягом останнього місяця.Жінка пов’язує зміну цін із вартістю пального та жому, а також із сезонним зменшенням кількості молока. За її словами, зараз продукції стає менше, тому вона дорожчає.Інший продавець назвав такі ціни: молоко – 50 гривень за літр, півтора літра – 75 гривень, сепараторний сир – 130 гривень за кілограм, масло – 500 гривень.Водночас інший господар продавав молоко дешевше – по 40 гривень за літр, а сир – по 140 гривень за кілограм. Чоловік тримає дві корови й привозить до Луцька невелику кількість домашньої продукції. Зокрема, за один раз може привезти близько 10 літрів молока, два-три літри сметани та приблизно кілограм сиру.Ще одна продавчиня розповіла, що зараз молока в господарствах стало значно менше. Вона пов’язує це із сезонністю, нестачею кормів і посухою. Жінка приїжджає на луцький ринок приблизно за 50 кілометрів. За її словами, лише на дорогу в обидва боки доводиться витрачати близько 100 гривень, а також платити за торгове місце. При цьому немає гарантії, що всю продукцію вдасться продати.Окрім звичайного масла, сиру та сметани, на ринку можна знайти й менш поширені молочні продукти. Одна з продавчинь привозить домашнє топлене масло гхі. Його виготовляють із вершкового масла шляхом тривалого перетоплювання, під час якого відокремлюють зайві домішки та піну. За словами жінки, такий продукт довго зберігається і має виразний аромат.Коштує топлене масло 750 гривень за пів кілограма. Продавчиня пояснила, що для виготовлення такої кількості потрібно приблизно 1,5 кілограма звичайного масла. Гхі вона робить переважно на замовлення, адже цей продукт знають не всі покупці.Також жінка продає сепараторний сир і сироп із шишок. Останній, за її словами, теж має своїх поціновувачів.Продавці кажуть, що утримувати корів стає дедалі складніше. У селах поголів’я худоби скорочується: люди здають корів, адже їх потрібно годувати, заготовляти сіно та доглядати за ними. Одна із жінок розповіла, що в її селі залишилося близько 15 корів, а лише цієї осені господарі здали щонайменше трьох тварин.Попри труднощі, господиня поки не планує відмовлятися від своєї корови. Каже, що звикла до домашнього молока й хоче мати власні продукти для себе та дітей.Вона також пояснила, що кількість і якість молочної продукції залежать від годування тварини. Якщо корову годувати зерном та іншими поживними кормами, молоко буде жирнішим, а з нього можна отримати більше масла. Якщо ж у раціоні переважно сіно, жирність молока буде нижчою.Продавці та покупці підсумовують: хоча домашня «молочка» подорожчала, якість натурального продукту залишається головним чинником, чому містяни продовжують обирати саме ринок.

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