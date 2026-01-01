5 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 листопада, свій 80-річний ювілей відзначає заслужений артист України, колишній концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театруПонад 55 років свого життя Ярослав Зеленов присвятив служінню театральному мистецтву, зробивши вагомий внесок у культурне життя Волині.Також 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit,Також 5 листопада день народження відзначають журналістка, журналісткаЗа православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.5 листопада - Міжнародний день менеджерів-волонтерів.