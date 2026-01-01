5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 листопада, свій 80-річний ювілей відзначає заслужений артист України, колишній концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театру Ярослав Зеленов (на головному фото).
Понад 55 років свого життя Ярослав Зеленов присвятив служінню театральному мистецтву, зробивши вагомий внесок у культурне життя Волині.
Щиро вітаємо ювіляра! Бажаємо міцного здоров’я, довголіття, родинного затишку, душевного тепла та ще багатьох щасливих років під мирним українським небом!
Також 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit, Денис Шмаров
Щиро вітаємо Дениса Миколайовича! Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної енергії та нових професійних здобутків. Нехай усі задуми втілюються в життя, а підприємство впевнено розвивається та процвітає!
Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
5 листопада - Міжнародний день менеджерів-волонтерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Понад 55 років свого життя Ярослав Зеленов присвятив служінню театральному мистецтву, зробивши вагомий внесок у культурне життя Волині.
Щиро вітаємо ювіляра! Бажаємо міцного здоров’я, довголіття, родинного затишку, душевного тепла та ще багатьох щасливих років під мирним українським небом!
Також 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit, Денис Шмаров
Щиро вітаємо Дениса Миколайовича! Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної енергії та нових професійних здобутків. Нехай усі задуми втілюються в життя, а підприємство впевнено розвивається та процвітає!
Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
5 листопада - Міжнародний день менеджерів-волонтерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати
04 листопада, 23:19
Домашня молочка дорожчає: продавці на луцькому ринку пояснили, чому піднімають ціни
04 листопада, 22:43
ДТП на військовому полігоні під Володимиром: як покарали водія
04 листопада, 22:12
Скільки коштує допомога ритуальних служб на Волині: огляд тарифів
04 листопада, 21:45