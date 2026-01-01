5 листопада на Волині: гортаючи календар

5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 листопада, свій 80-річний ювілей відзначає заслужений артист України, колишній концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театру Ярослав Зеленов (на головному фото).

Понад 55 років свого життя Ярослав Зеленов присвятив служінню театральному мистецтву, зробивши вагомий внесок у культурне життя Волині.

Щиро вітаємо ювіляра! Бажаємо міцного здоров’я, довголіття, родинного затишку, душевного тепла та ще багатьох щасливих років під мирним українським небом!

Також 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit, Денис Шмаров

5 листопада на Волині: гортаючи календар

Щиро вітаємо Дениса Миколайовича! Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної енергії та нових професійних здобутків. Нехай усі задуми втілюються в життя, а підприємство впевнено розвивається та процвітає!

Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина.

За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.

ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.

А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.

5 листопада - Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

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Теги: день народження, свята, іменини
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