Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати

В Україні протягом четверга, 5 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.Про це повідомляє "Укренерго".У компанії зазначили, що протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)В "Укренерго" наголосили, що обмеження застосовуються через наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах."Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.Всіх українців також закликали до ощадливого споживання електроенергії після її появи за графіком.