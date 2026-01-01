Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати

Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати
В Україні протягом четверга, 5 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

У компанії зазначили, що протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)

В "Укренерго" наголосили, що обмеження застосовуються через наслідки масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали до ощадливого споживання електроенергії після її появи за графіком.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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