На Соборності, де під колесами авто загинув 14-річний лучанин, встановили дві камери автофіксації порушень ПДР





Про це



"На проспекті Соборності встановлюють 2 технічні засоби фіксації адміністративних правопорушень (по одному на кожен із напрямків руху).



Таким чином, на проспекті Соборності функціонуватиме загалом 6 приладів контролю, що сприятиме дотриманню швидкісного режиму та зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.



Прилади запрацюють після проведення ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» відповідних налаштувань та встановлення департаментом ЖКГ необхідних дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо: під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.



Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.



За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 листопада, у Луцьку на проспекті Соборності, 43, поруч із місцем, де 31 липня відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода, встановлюють камери автофіксації порушень ПДР.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти."На проспекті Соборності встановлюють 2 технічні засоби фіксації адміністративних правопорушень (по одному на кожен із напрямків руху).Таким чином, на проспекті Соборності функціонуватиме загалом 6 приладів контролю, що сприятиме дотриманню швидкісного режиму та зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.Прилади запрацюють після проведення ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» відповідних налаштувань та встановлення департаментом ЖКГ необхідних дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо:, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.

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