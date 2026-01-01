На Соборності, де під колесами авто загинув 14-річний лучанин, встановили дві камери автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 14:59
Сьогодні, 4 листопада, у Луцьку на проспекті Соборності, 43, поруч із місцем, де 31 липня відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода, встановлюють камери автофіксації порушень ПДР.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти.
"На проспекті Соборності встановлюють 2 технічні засоби фіксації адміністративних правопорушень (по одному на кожен із напрямків руху).
Таким чином, на проспекті Соборності функціонуватиме загалом 6 приладів контролю, що сприятиме дотриманню швидкісного режиму та зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.
Прилади запрацюють після проведення ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» відповідних налаштувань та встановлення департаментом ЖКГ необхідних дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.
Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.
За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти.
"На проспекті Соборності встановлюють 2 технічні засоби фіксації адміністративних правопорушень (по одному на кожен із напрямків руху).
Таким чином, на проспекті Соборності функціонуватиме загалом 6 приладів контролю, що сприятиме дотриманню швидкісного режиму та зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.
Прилади запрацюють після проведення ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» відповідних налаштувань та встановлення департаментом ЖКГ необхідних дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.
Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.
За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.
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