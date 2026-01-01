На Соборності, де під колесами авто загинув 14-річний лучанин, встановили дві камери автофіксації порушень ПДР

На Соборності, де під колесами авто загинув 14-річний лучанин, встановили дві камери автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 4 листопада, у Луцьку на проспекті Соборності, 43, поруч із місцем, де 31 липня відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода, встановлюють камери автофіксації порушень ПДР.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти.

"На проспекті Соборності встановлюють 2 технічні засоби фіксації адміністративних правопорушень (по одному на кожен із напрямків руху).

Таким чином, на проспекті Соборності функціонуватиме загалом 6 приладів контролю, що сприятиме дотриманню швидкісного режиму та зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.

Прилади запрацюють після проведення ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС України» відповідних налаштувань та встановлення департаментом ЖКГ необхідних дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.
На Соборності, де під колесами авто загинув 14-річний лучанин, встановили дві камери автофіксації порушень ПДР

За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.

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Теги: Луцьк, Соборності, камери
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