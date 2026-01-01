Смертельна ДТП на Соборності у Луцьку: рідні загиблого підлітка вимагають перекваліфікувати справу на умисне вбивство





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



У Луцьку триває досудове розслідування у смертельній аварії, яка сталася увечері 31 липня на проспекті Соборності. Тоді 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості збив на пішохідному переході 14-річного Олександра Шокура.



Як розповіла сторона потерпілих, наразі призначено низку експертиз, мета яких – точно встановити швидкість, з якою рухалося авто. Під час обрання запобіжного заходу слідчий зазначав, що водій суттєво перевищив дозволені 50 км/год.



Окрім цього, адвокати та потерпілі наполягають на перекваліфікації справи ще на стадії досудового розслідування – вони хочуть змінити статтю з порушення правил дорожнього руху на умисне вбивство.



Наразі підозрюваний перебуває під вартою строком на 60 діб, поки тривають слідчі дії та експертизи.



Нагадаємо: під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.



Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.



За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.



3 серпня в луцькому Будинку панахиди прощалися із 14-річним Олександром Шокуром.



Водій Audi A7 Віталій Борис, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Соборності в Луцьку, визнав свою провину під час судового засідання та попросив вибачення у рідних загиблого 14-річного хлопця.



Пізніше у Луцьку обрали запобіжний захід 19-річному водію «ауді», який на смерть збив школяра на пішохідному переході. Його триматимуть під вартою найближчі 60 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У резонансній справі щодо смертельної ДТП, яка сталася 31 липня на проспекті Соборності у Луцьку, сторона потерпілих вимагає перекваліфікувати підозру на умисне вбивство.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» У Луцьку триває досудове розслідування у смертельній аварії, яка сталася увечері 31 липня на проспекті Соборності. Тоді 19-річний водій автомобіля Audi A7 на шаленій швидкості збив на пішохідному переході 14-річногоЯк розповіла сторона потерпілих, наразі призначено низку експертиз, мета яких – точно встановити швидкість, з якою рухалося авто. Під час обрання запобіжного заходу слідчий зазначав, що водій суттєво перевищив дозволені 50 км/год.Окрім цього, адвокати та потерпілі наполягають на перекваліфікації справи ще на стадії досудового розслідування – вони хочуть змінити статтю з порушення правил дорожнього руху на умисне вбивство.Наразі підозрюваний перебуває під вартою строком на 60 діб, поки тривають слідчі дії та експертизи.Нагадаємо: під колесами автомобіля загинув 14-річний Олександр Шокур, учень 10-го класу Луцького ліцею №26. Відомо, що 4 серпня йому мало виповнитися 15 років. Від отриманих травм хлопець помер на місці.Жахлива аварія сталася ввечері 31 липня на проспекті Соборності в Луцьку.За даними поліції, 19-річний водій Audi A7 проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та з перевищенням швидкості збив підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водія затримали.3 серпня в луцькому Будинку панахиди прощалися із 14-річним Олександром Шокуром.Водій Audi A7 Віталій Борис, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Соборності в Луцьку, визнав свою провину під час судового засідання та попросив вибачення у рідних загиблого 14-річного хлопця.Пізніше у Луцьку обрали запобіжний захід 19-річному водію «ауді», який на смерть збив школяра на пішохідному переході. Його триматимуть під вартою найближчі 60 днів.

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