Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 16 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 16 серпня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 12-14°, вдень 32-34°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 30-35°.



Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +19°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 16 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 12-14°, вдень 32-34°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 30-35°.Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +19°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію