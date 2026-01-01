Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 16 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 16 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 16 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 16 серпня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 32-34°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 30-35°.

Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +19°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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