Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 16 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 32-34°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 30-35°.
Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +19°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 серпня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 32-34°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 30-35°.
Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +19°.
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